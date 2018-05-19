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Пассажирский лайнер Boeing 737 потерпел крушение на Кубе

09:15 19.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Пассажирский лайнер Boeing 737 потерпел крушение при взлете из аэропорта Хосе Марти в Гаване накануне, 18 мая.

На борту находилось 104 человека, все они, согласно последним данным, граждане Кубы. Самолет обслуживал внутренний рейс DMJ 0972 до города Ольгин на востоке Кубы.

Очевидцы сообщают о плотном облаке дыма у места крушения. Обломки находятся неподалеку от расположенного вблизи аэропорта городка Сантьяго-де-лас-Вегас. Местные жители сообщили AP, что видели нескольких выживших. Газета Granma сообщает о трех выживших.

Самолет принадлежит мексиканской компании Damojh, он был арендован национальным перевозчиком Кубы Cubana de Aviacion. Воздушным судном управлял иностранный экипаж, пишет "Коммерсант".

В Damojh рассказали детали происшествия. Перед падением самолет, как заявил начальник отдела коммуникаций мексиканской авиакомпании, совершил «странный маневр». Очевидцы инцидента затем пояснили, что за несколько секунд до аварии лайнер «повернулся и попытался вернуться в аэропорт», однако врезался в электропровода, сообщает РБК. Остальные подробности и причины происшествия выясняются.

Авиакомпания Cubana de Aviacion отменила часть рейсов. Перевозчик объяснил это тем, что причины крушения не ясны и неполадки могут возникнуть и у других самолетов компании.

Темы: Куба, Авиакатастрофы
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19.05.2018, 10:25
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