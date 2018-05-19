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Порошенко заявил о планах использовать Крымский мост для связей с Кубанью

09:21 19.05.2018
Стоп-кадр с видео в Youtube
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Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что после того, как суверенитет Украины в Крыму будет восстановлен, мост через Керченский пролив Киев планирует «использовать для связей с Кубанью».

Об этом он рассказал в ходе выступления на мероприятии, приуроченном ко Дню борьбы за права крымскотатарского народа и Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, которое состоялось на Софийской площади в Киеве. 

«Уверен, агрессор понесет ответственность и за незаконное строительство Керченского моста, и за другие преступления», — подчеркнул Порошенко, в очередной раз заметив, что россиянам эта конструкция, по его мнению, может «пригодиться как дорога для отступления». «А Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его [мост] для связей с Кубанью, где, кстати, живет также большое количество украинцев», — цитирует украинского политика РБК.

Ранее на своей странице в Facebook Порошенко уже говорил о том, что Крымский мост «обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым». На полуострове в ответ на это президента Украины призвали, «помимо Конвенции ООН по морскому праву, соблюдать иные нормы международного права». Заявления Порошенко сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди  сочла «смешными».

Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто днем 15 мая.

Темы: Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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19.05.2018, 11:49
Гость: Патриот России

А ты Прибалтику не хочешь?
19.05.2018, 11:46
Гость: Русский Иван

Украина страна халявщиков. Ждут второго Хрущёва. Ничего своего создать не могут, а получив могут только загубить, как это было с Крымом. Интересный факт узнал сегодня. Украина отказалась от немецких электричек, т/к за них Германия потребовала деньги. И как контраст: Россия покупает электрички Симменс, и производит свои "ласточки" по технологи Симменса, с полной локализацией в России.
19.05.2018, 11:32
Гость: Илья

Белочка уже не может...
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