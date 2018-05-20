СМИ узнали об отсутствии у Абрамовича действующей британской визы

17:57

Власти Великобритании не продлили российскому бизнесмену Роману Абрамовичу визу, сообщает издание The Bell со ссылкой на собственные источники. Виза у предпринимателя, по их данным, истекла больше трех недель назад, а новой он так и не получил.

Однако официального отказа в выдаче визы, как пояснил один из собеседников The Bell в окружении Абрамовича, предпринимателю также не предоставили: британские власти продолжают рассматривать документы бизнесмена.

Эту информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к предпринимателю. «Речь не идет об отказе в выдаче визы. Абрамович подал документы на новую визу, но в этот раз их рассматривают дольше, чем обычно. С чем это связано, непонятно», — сказал он.