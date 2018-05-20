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СМИ узнали об отсутствии у Абрамовича действующей британской визы

17:57 20.05.2018
Фото с сайта wikimedia.org
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Власти Великобритании не продлили российскому бизнесмену Роману Абрамовичу визу, сообщает издание The Bell со ссылкой на собственные источники. Виза у предпринимателя, по их данным, истекла больше трех недель назад, а новой он так и не получил.

Однако официального отказа в выдаче визы, как пояснил один из собеседников The Bell в окружении Абрамовича, предпринимателю также не предоставили: британские власти продолжают рассматривать документы бизнесмена.

Эту информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к предпринимателю. «Речь не идет об отказе в выдаче визы. Абрамович подал документы на новую визу, но в этот раз их рассматривают дольше, чем обычно. С чем это связано, непонятно», — сказал он.

Темы: Великобритания, Погранично-визовые вопросы за рубежом
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Комментарии читателей
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20.05.2018, 21:05
Гость: Skeptik

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20.05.2018, 19:03
Гость: Пенсионер П

Наша налоговая его бы так проверяла. С помощью Следственного комитета.
К теме - анекдоты:
В связи с недостатком у Абрамовича средств на покупку новой яхты правительство решило урезать пенсии.
=
Роман Абрамович продал душу дьяволу и на эти деньги купил место в раю...
20.05.2018, 18:41
Гость: Петр

Британские власти в размышлениях- как им будет сподручнее все его деньги, наворованные Абрамовичем в России, отнять- при наличии британской визы или при ее отсутствии)))
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