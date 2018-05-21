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В британском парламенте призвали ужесточить санкции против России

06:52 21.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Комитет по иностранным делам нижней палаты британского парламента призвал правительство страны ужесточить санкции против российских чиновников и олигархов, близких к Владимиру Путину, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

В докладе под названием "Золото Москвы: Российская коррупция в Великобритании" говорится: "Использование Лондона в качестве базы для размещения коррупционных активов людьми, связанными с Кремлем, очевидно,является частью более широкой российской стратегии и угрожает нашей национальной безопасности. Борьба с ней должна стать приоритетом британской внешней политики".

Комитет обвиняет правительство во главе с Терезой Мэй в том, что, несмотря на жесткую риторику после покушения на Сергея Скрипаля, в действительности условия для российского бизнеса в Великобритании остаются благоприятными. Законодатели требуют ввести санкции против лиц и компаний, близких к Кремлю, уделив особое внимание владельцам элитной недвижимости в Великобритании.

Кроме того, в Докладе говорится о необходимости скорейшего принятия британской версии американского "закона Магнитского", который введет персональные санкции против россиян, причастных к нарушению прав человека и, в частности, к покушению в Солсбери.

Темы: Россия, Великобритания, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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21.05.2018, 12:52
Гость: сторож Аполинарий

Законодатели требуют ввести санкции против лиц и компаний, близких к Кремлю, уделив особое внимание владельцам элитной недвижимости в Великобритании.

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укусил английский фокстерьер себя за лапу...
21.05.2018, 12:45
Гость: *

"Не введут.Всё говорильней и окончится" - не согласен, наглосаксы явно намекнули, что особливо их раздражает скупка элитной недвижимости. Значит, существует и другой список инвестиций, которые наглосаксов НЕ раздражают. Этакий тонкий английский намек...
21.05.2018, 11:46
Гость: охотник за бакланами

Олигархи из РФ своё дело сделали ,теперь эти изделия №2 нужно выкинуть за ненадобностью
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