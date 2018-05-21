В британском парламенте призвали ужесточить санкции против России

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Комитет по иностранным делам нижней палаты британского парламента призвал правительство страны ужесточить санкции против российских чиновников и олигархов, близких к Владимиру Путину, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

В докладе под названием "Золото Москвы: Российская коррупция в Великобритании" говорится: "Использование Лондона в качестве базы для размещения коррупционных активов людьми, связанными с Кремлем, очевидно,является частью более широкой российской стратегии и угрожает нашей национальной безопасности. Борьба с ней должна стать приоритетом британской внешней политики".

Комитет обвиняет правительство во главе с Терезой Мэй в том, что, несмотря на жесткую риторику после покушения на Сергея Скрипаля, в действительности условия для российского бизнеса в Великобритании остаются благоприятными. Законодатели требуют ввести санкции против лиц и компаний, близких к Кремлю, уделив особое внимание владельцам элитной недвижимости в Великобритании.

Кроме того, в Докладе говорится о необходимости скорейшего принятия британской версии американского "закона Магнитского", который введет персональные санкции против россиян, причастных к нарушению прав человека и, в частности, к покушению в Солсбери.