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Великобритания начала три новых расследования против RT

13:12 21.05.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Британский регулятор Ofcom открыл три новых расследования в отношении российского телеканала RT. Об этом сообщает РИА Новости.

Расследования касаются новостных программ, выходивших 26 апреля и 4 мая, а также политического ток-шоу Crosstalk от 20 апреля.

В сообщении регулятора подчеркивается, что сам факт расследования не означает, что вещатель совершил какое-то нарушение.

В апреле Ofcom начал расследование по семи эпизодам, связанным с освещением событий вокруг отравления шпиона Сергея Скрипаля, заподозрив RT в нарушении принципов объективности. Телеканалу грозил отзыв лицензии, однако 13 мая регулятор заявил, что RT сможет продолжить работу в Великобритании.

Российские власти на фоне расследования заявляли, что британские СМИ не смогут работать в России, если RT лишится лицензии в Великобритании. «Тучи сгущаются над Би-би-си», — предупреждала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

C 2011 года, когда RT начал работать в Великобритании, Ofcom обнаружил 15 случаев нарушения правил вещания. В двух из них от телеканала потребовали опубликовать результаты расследований.

Темы: Великобритания, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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21.05.2018, 20:07
Гость: шТИРЛИЦ-гУРВИЧУ

Есть данные о хакере Торчок который торпедировал аргентинскую подлодку у Мальвин ,в школе ангоязычные звали его Сачок, возможна связь с Новичок....
21.05.2018, 17:36
Гость: Наглобриты

играют в мазохизм и доиграются скоро.
21.05.2018, 14:43
Гость: ABCD

Кому бы так, но не Лондону заявлять о принципах нарушения объективности.
Они этой мелочью вообще не заморачиваются когда вопрос о РФ встаёт.
Достаточно вспомнить нападение Грузии на Осетию, Донбасс, Сирию,"допинговое дело" в котором Лондон смаковал любое враньё придуманное "журналистами" и чиновниками запада.
а чего стоит "дело Скрипалей!" Тат такая "объективность" со стороны Лондона, что аж дымятся их СМИ.
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