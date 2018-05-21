Великобритания начала три новых расследования против RT

13:12

Британский регулятор Ofcom открыл три новых расследования в отношении российского телеканала RT. Об этом сообщает РИА Новости.

Расследования касаются новостных программ, выходивших 26 апреля и 4 мая, а также политического ток-шоу Crosstalk от 20 апреля.

В сообщении регулятора подчеркивается, что сам факт расследования не означает, что вещатель совершил какое-то нарушение.

В апреле Ofcom начал расследование по семи эпизодам, связанным с освещением событий вокруг отравления шпиона Сергея Скрипаля, заподозрив RT в нарушении принципов объективности. Телеканалу грозил отзыв лицензии, однако 13 мая регулятор заявил, что RT сможет продолжить работу в Великобритании.

Российские власти на фоне расследования заявляли, что британские СМИ не смогут работать в России, если RT лишится лицензии в Великобритании. «Тучи сгущаются над Би-би-си», — предупреждала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

C 2011 года, когда RT начал работать в Великобритании, Ofcom обнаружил 15 случаев нарушения правил вещания. В двух из них от телеканала потребовали опубликовать результаты расследований.