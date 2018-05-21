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Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы

08:33 21.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Национальный избирательный совет Венесуэлы в воскресенье вечером объявил о победе Николаса Мадуро на президентских выборах, сообщает "Интерфакс".

По итогам обработки 93% бюллетеней, Мадуро набрал 68% (более 5,8 миллиона голосов), тогда как его основной соперник Энри Фалькон отстал от него на 40 пунктов (1,8 млн голосов). Последний еще до объявления результатов заявил, что отказывается признавать прошедшие выборы легитимными.

Воскресное голосование прошло при рекордно низкой явке - менее 50%; оппозиция сообщает о большом количестве нарушений, в частности, агитации за действующего президента на избирательных участках. Однако избирательный совет заявил, что никаких серьезных нарушений выявлено не было.

Темы: Выборы в мире, Венесуэла
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Комментарии читателей
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21.05.2018, 11:02
Гость: о?

САМОКРИТИКА ВСЕГДА ПРИВЕТСТВУЕТСЯ! Сколько СТОИШЬ? Я за тебя 5 БАКСОВ дам.
21.05.2018, 10:51
Гость: Ronald

Сказано верно, ибо пиндосия не Конституционный суд Венесуэлы, который утверждает результаты голосования и объявляет победителя...А так, проиграв - пиндосы ПОЛМИРА не признают...Ну, там, где не их холуи у власти...Когда то, в 1991 г. признали распад СССР, преступный с точки зрения действующего советского законодательства, потом, признали госпереворот ЕБН в октябре 1993 г....И Никакое "международное" право им не мешало
21.05.2018, 09:39
Гость: Что тут сказать

когда американский ставленник проигрывает то выборы всегда хотят представить как не легитимные. Как -"они могут быть легитимными если народ голосует против нужного США ставленника".
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