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Патрушев обвинил США в усилении давления на новые центры силы

09:17 22.05.2018
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США и их союзники усиливают военно-политическое, экономическое и информационное давление на новые центры силы в мире, пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

По его словам, Вашингтон и его союзники "используют пропагандистские кампании, политику конфронтации, санкций и провокаций". Как считает Патрушев, сейчас меняется баланс сил и формируется новая многополярная модель мироустройства, растет число стран с независимой внешней политикой.

Поэтому возрастает стратегическая роль ШОС в формировании полицентричного мира, добавил секретарь Совбеза.

Отношения России и Запада ухудшились на фоне украинского кризиса. Москву обвинили в незаконном присоединении Крыма и вмешательстве в конфликт на востоке Украины. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Кроме того, Москва подчеркивает, что не входит в число сторон украинского конфликта.

После введения ограничений западными странами Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Москва не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости их отмены.

Темы: США, Мировая экспансия США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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22.05.2018, 14:51
Гость: Зоя

США все обвинять умеют.
Лучше пусть объяснит, с какого перепоя его бездарный сынок в министры сельского хозяйства РФ попал?
22.05.2018, 11:25
Гость: Запад

усиливает давление по всем "фронтам" ну а РФ не заметно что бы предпринимала какие то действия в ответ этому напору. Один из многих, - нужно для более эффективного противодействия этому напору переформировать ШОС в военный блок, это заметно отрезвит тех кто привык "напирать" и топтать международные нормы. И не менее важно восстанавливать разрушенную экономику, ибо это ещё более важный фактор но уже конкретно для России ну и в рамках договорных объединений тоже важно.
22.05.2018, 10:38
Гость: D.D.

Интеллект уровня "сапог кирзовый": ему про идиотизм династизма, он об внешнем, панимайш, давленийи со стороны супостата, где денюжки лежат.
Воистину, генетически надежнее быть нищим провинциалом, чем принадлежать к "лучшим фамилиям" гнезда вованова.
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