Патрушев обвинил США в усилении давления на новые центры силы

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США и их союзники усиливают военно-политическое, экономическое и информационное давление на новые центры силы в мире, пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

По его словам, Вашингтон и его союзники "используют пропагандистские кампании, политику конфронтации, санкций и провокаций". Как считает Патрушев, сейчас меняется баланс сил и формируется новая многополярная модель мироустройства, растет число стран с независимой внешней политикой.

Поэтому возрастает стратегическая роль ШОС в формировании полицентричного мира, добавил секретарь Совбеза.

Отношения России и Запада ухудшились на фоне украинского кризиса. Москву обвинили в незаконном присоединении Крыма и вмешательстве в конфликт на востоке Украины. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Кроме того, Москва подчеркивает, что не входит в число сторон украинского конфликта.

После введения ограничений западными странами Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Москва не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости их отмены.