Что значат проблемы Абрамовича в Лондоне

«Британский каток» медленно, но верно подминает под себя российских олигархов, считает профессор Никита Кричевский



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Роману Абрамовичу не продлили британскую визу инвестора, владелец лондонского футбольного клуба "Челси" – российский олигарх - столкнулся с трудностями, которые его близкие называют "временными", официальные же представители Великобритании обсуждать это отказываются.

С одной стороны, некоторые источники утверждают, что речь здесь только о затягивании процедуры оформления, и никакой политики, с другой – многие эксперты уверены, что нет дыма без огня.

Телеграм-канал "Антискрепа" отмечает, что на Западе мало для кого является секретом, что якобы Абрамович – своего рода хранитель одного из неких "кремлевских общаков", куда через офшоры на протяжении многих лет стекаются выводимые из России деньги.

Недавно Sunday Times утверждала, что на офшорных счетах в британских заморских территориях русские хранят £34 млрд (£30 млрд на БВО). Тереза ​​Мэй даже обещала заморозить все находящиеся в стране российские активы: "В нашей стране нет места российским бизнесменам или их деньгам".

И комитет по иностранным делам нижней палаты британского парламента призвал правительство страны ужесточить санкции против российских чиновников и олигархов, "близких к Владимиру Путину". Об этом сообщает Independent со ссылкой на доклад комитета под названием "Московское золото: российская коррупция в Великобритании".

В документе говорится, что "использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц может иметь негативные последствия для национальной безопасности" Великобритании.

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский утверждает, что "британский каток" медленно, но верно подминает под себя российских олигархов. Об этом он рассказал в интервью Накануне.RU.

- Абрамовичу не продлили британскую визу инвестора, как Вы считаете, связано ли это с грядущим ужесточением санкций против российских чиновников и олигархов, близких к Владимиру Путину, которого требует парламент Британии?

- Конечно, напрямую связано, не надо тешить себя иллюзиями, что это [непродление визы для Абрамовича] случайность, последствие непрофессионализма, волокиты и неповоротливости его подчиненных или задержки вызваны волокитой британцев. Для подчиненных Абрамовича это абсолютный нонсенс, потому что за такие вещи моментально увольняют с волчьим билетом.

А что касается британцев, то там система со скрипом, но работает хорошо, особенно на таком уровне. Я не могу припомнить другого случая, чтобы люди такого круга вдруг на столь долгий период затягивали решение о выдаче не то что просто визы, а тем более инвестиционной визы. Потому что инвесторов привечают в любой стране, включая Британию. И рассматриваются такие просьбы в приоритетном порядке. Не так много таких прошений, это не туристическая виза. Потому, вне всяких сомнений, это следствие ужесточения политики в отношении России со стороны англосаксонского мира.

- То есть возникли какие-то серьезные основания считать, что ресурсы Абрамовича нажиты не совсем законным образом?

- Я бы сказал, что происходящее и есть доказательство, что его финансовые средства не то что незаконны, а они не являются желательными в Британии, поскольку нажиты не вполне легитимно. "Незаконность" – такое слово забудьте, "незаконность" – это наркотики, оружие, человеческие органы…

- А у Абрамовича тогда что – "нелегитимность"?

- Офшорные дела. И по моим представлениям, Абрамович, вероятно, является держателем одного из кремлевских "общаков", куда на протяжении многих лет отправляют взносы предприниматели и чиновники самого разного уровня в целях повышения поддержки со стороны Абрамовича и его ставленников во власти.

То есть это некая неформальная партия и сообщество, можно сказать "профсоюз", членство в котором дает определенные преференции и в случае чего даже "индульгенцию".

Поэтому любой серьезный предприниматель не то чтобы мечтает, а стремится стать членом подобного "профсоюза" и перечислять туда деньги. И, соответственно, часть этих денег идет на финансирование чиновников, часть – на утверждение своих ставленников во власти, а часть – на создание положительного имиджа в странах первого мира. Ну, например, на приобретение и финансирование футбольного клуба "Челси".

- А о каких суммах идет речь?

- Вероятно, это миллиарды долларов. Ну, начнем с того, что сама продажа "Сибнефти" принесла Абрамовичу 13 млрд долларов – о чем тут говорить? А это было еще в 2003 году, если не раньше, когда "Газпром" ее покупал.

- То есть Британия может пойти на шаг замораживания подобных "общаков"? А на каком основании, как это произойдет – будет издана британская версия американского "закона Магнитского"?

- А он уже есть. Это так называемый "закон о криминальных финансах". В случае если компетентные органы Британии сочтут, что он обладает имуществом, происхождение которого не вполне легитимно, соответственно, оно может быть подвергнуто аресту до выяснения источников происхождения денег, на которые оно было куплено. А если пути приобретения имущества или средств не будут соответствовать представлениям о законности британской стороны – они будут конфискованы.

Но это не касается "Челси", потому что в этом законе речь идет о коррупционерах, о незаконных финансовых махинациях, о торговле оружием и так далее. А Абрамович – это другая история. Его британские активы оформлены на британские фирмы, которые в свою очередь являются "дочками" или "внучками" офшоров. Причем офшоров не в классическом понимании, по примеру Британских и Виргинских островов, а офшоров таких, как Люксембург, то есть квази-офшоров, территорией с пониженным налогообложением.

"Челси" же оформлен на трастовый или на инвестиционный фонд, а фонд, в свою очередь, принадлежит людям, которые официально пока находятся в тени. Ну, или компании, которая находится в тени. А уже эти компании могут принадлежать третьим компаниям. Там такая многоступенчатая структура собственности, формально не докопаешься.

- Какая цель у Британии – развязать клубок или просто заморозить и отнять активы, которые выглядят как "нелегитимные"?

- Нет, отнимать никто ничего не хочет, потому что вот так взять и "пристать" к какому-то бизнесмену очень сложно, потому что он всегда может оправдать свои доходы, особенно если есть инвестиционный или трастовый фонд – вроде как деньги приносят деньги. Бизнесмен – это не чиновник-коррупционер.

Но, судя по тому, что стало известно – у британцев появились веские основания подозревать Абрамовича в операциях, связанных с вложениями не вполне легальных средств в британские активы. Здесь говорить о превентивных, устрашающих мерах или еще о чем-то нельзя ни в коем случае, потому что британская правовая система работает не "по понятиям", а строго по букве закона.

Нет-нет, проблемы с визой – это не какая-то случайность, все вбросы о том, что "кто-то недоработал" – не более, чем попытка завуалировать реальное положение дел.

- Такое ощущение, что власти Великобритании давно готовились к этим шагам, здесь не только юридическая база подготовлена, но и общая антироссийская риторика звучит, так ли это?

- Нельзя говорить, что Британия работает исключительно против России. Британия очищает свою экономику от любых нелегитимных, неприемлемых с точки зрения общественной морали и незаконных вложений. Это касается самых разных стран – от Азербайджана и Нигерии до Ливии и Пакистана.

Абрамович здесь просто "один из" – ровно такая история, но в меньших объемах была с имуществом Ильхама Алиева, точно такая же история в отношении Игоря Шувалова, точно такая же история в отношении бывшего премьера Пакистана или главы парламента Нигерии. Один в один повторяется.

- Спровоцировал ли облаву на русских олигархов скандал вокруг "дела Скрипаля"?

- Закон о криминальных доходах был принят задолго до этого дела, но сейчас, после Скрипалей, Россия "на острие". Что Россия Скрипалей отравила, до сих пор не доказано, между прочим. Но это стало удобным поводом для того, чтобы подготовить этот доклад.

Опять же повторюсь, что это не поход исключительно против России. Это очищение британской экономики от "грязных" денег.

- Но очищать они будут путем усвоения этих денег?

- Тут два варианта – либо конфискация с перепродажей, либо подталкивание иностранцев к выходу из британских активов. Никто не настаивает на том, чтобы вы бились до последнего. Если знаете, что у вас рыльце в пушку – продайте и уйдите. Получите свои деньги, но вас здесь быть не должно.

Поэтому если у Абрамовича возникнут опасения, что могут открыться такие неприятные эпизоды – в таком случае лучшим исходом для него будет продать долю в британских активах. Иначе это поставит крест на его имидже до конца жизни, если опасения подтвердятся.

- Своей политикой Британия делает нам щедрый подарок, "месседж" нашим предпринимателям такой, что нет места больше сомнительным деньгам у нас – работайте на Родину и вообще живите честно?

- Не совсем так. Вот эти "замаранные" коммерсанты должны сказать британским властям огромное спасибо, потому что Британия не арестовывает их активы, а дает им возможность "выскочить" из них. Ведь не выдача британской визы еще не означает конфискации.

Соответственно, если ты чувствуешь, что ситуация накалилась и лучше дальше не рисковать – продай. Но чтобы дальше мы тебя не видели. Что может быть лучше? Ведь после продажи вы еще и получите абсолютно законные деньги.

Но если Абрамович доведет ситуацию до ареста своей доли в "Челси" – это будет абсолютно несмываемый позор. С Абрамовичем просто никто здороваться не будет. Поэтому для него лучший вариант сейчас – "не доводить до предела", тихо выйти из британских активов, где использовались подозрительные финансовые вливания, и я уверен, что переговоры об этом уже ведутся.