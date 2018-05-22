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Российские военные уничтожили беспилотник в районе авиабазы Хмеймим в Сирии

09:45 22.05.2018
Фото с сайта Wikimedia.org
Фото с сайта Wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Неизвестный беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны на подлете к российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя базы.

Пострадавших в результате происшествия нет, база также не получила материального ущерба, заявил собеседник агентства.

Ранее сирийское издание Muraselon сообщило со ссылкой на источники, что российские ПВО с помощью четырех ракет сбили дроны с небольшими бомбами.

Беспилотники атаковали несколько российских военных баз в Сирии в марте и январе; атаки удалось отбить. Также сообщалось, что дроны атаковали базу Хмеймим в новогоднюю ночь, из-за чего пострадали более десяти военнослужащих и были уничтожены семь самолетов.

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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22.05.2018, 11:31
Гость: Беглый

Ночной полет, поиск пространства,
Погода прекрасна, высота десять тысяч пятьсот.
Наши летчики - славные ребята, небо их дом,
Они не грустят, глядя на мир с высоты.

ВВС, ВВС - военно-воздушные силы,
ВВС - сфера особого внимания,
ВВС - универсальная машина,
Универсальная машина.

Сегодня не праздник, просто игра,
Горячий участок давно позади,
Пилоты молчат, смотрят на звезды,
Задание выполнено успешно, все улыбаются.

И смех и грех, стали жить как наши бывшие " братья" .
Можно праздновать перемогу?
22.05.2018, 10:08
Гость: гнус

Сбивать научились,Слава Богу!Теперь по примеру соседей(Израиля)надо научится "вычислять" где делают и откуда стартуют "неизвестные" планеры,чтобы уничтожать на месте.Но "порочная "кремлевская практика"бить по хвостам"(когда "по репе саданут")и в Сирии имеет место,"приемственность",однако.
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