Российские военные уничтожили беспилотник в районе авиабазы Хмеймим в Сирии

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Неизвестный беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны на подлете к российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя базы.

Пострадавших в результате происшествия нет, база также не получила материального ущерба, заявил собеседник агентства.

Ранее сирийское издание Muraselon сообщило со ссылкой на источники, что российские ПВО с помощью четырех ракет сбили дроны с небольшими бомбами.

Беспилотники атаковали несколько российских военных баз в Сирии в марте и январе; атаки удалось отбить. Также сообщалось, что дроны атаковали базу Хмеймим в новогоднюю ночь, из-за чего пострадали более десяти военнослужащих и были уничтожены семь самолетов.