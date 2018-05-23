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В России рассказали о снижении финансирования ИГ

13:43 23.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Доходы боевиков, участвующих в террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), сократились на 90% с 2014 года, пишет РИА Новости со ссылкой на директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Дмитрия Феоктистова.

В зависимости от положения в группировке, доходы боевиков могли составлять до полутора тысяч долларов. На пике расцвета в 2014 году, бюджет ИГ составлял 1,8 миллиарда долларов, в 2017 году он снизился до 400 миллионов.

Отмечается, что доходы боевиков существенно сократились в 2017 году благодаря успешной антитеррористической операции в Сирии при поддержке России. Совместные действия российских и сирийских властей позволили перекрыть один из самых важных каналов финансирования организации — торговою углеводородами.

Однако, по словам Феоктистова, в связи с ослаблением «Исламского государства» появилась вероятность значительного усиления «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России). При этом финансирование последней в 10-20 раз превышают доходы первой и составляют до 40 миллионов долларов в месяц.

Отмечается, что после поражения группировки в крупных городах, боевики перешли с грабежей банков и вымогательства на торговлю оружием, наркотиками и людьми. Основу финансирования составляют доходы от криминальной деятельности, включая нелегальное промышленное производство и расхищение гуманитарной помощи. Так же, одной из статей «доходов» террористов являются пожертвования из «известных стран».

Темы: Борьба с терроризмом в мире, Борьба с терроризмом в России, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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23.05.2018, 16:28
Гость: неплохая новость

На всех денег у Ротшильдов и США не хватает. Трамп видно жадничает. Молодец!
23.05.2018, 16:04
Гость: НИКОЛАЙ

Не обольщайтесь! У ЦРУ на финансирование ИГ достаточно денег....
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