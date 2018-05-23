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Американские самолеты провели разведку у границ России на Черном море

06:53 23.05.2018
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Самолеты ВВС и ВМС США во вторник провели многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и побережья Краснодарского края, пишет "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, во вторник в течение около четырех часов курсировал по маршруту от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, мимо Керченского пролива и вдоль всего побережья Краснодарского края вплоть до Сочи. В районе Севастополя он приближался к берегам Крыма на расстояние около 35 км, Ялты - 40 км. По этому маршруту с запада на восток и обратно он совершил не менее четырех пролетов.

В это же время патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168431, вылетевший с авиабазы Сигонелла, вел разведку вблизи Севастополя и южного побережья Крыма. Временами американский морской разведчик приближался российскому побережью на расстояние 35-40 км.

Перед подлетом к морским границам России на Черном море тяжелый беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, совершил длительный полет вдоль линии разграничения в Донбассе. После завершения полета в небе над Украиной он вошел в международное воздушное пространство над Черным морем к югу от украинского порта Николаев и направился к российским морским границам.

Как сообщалось, ранее во вторник стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W провел многочасовую разведку вблизи Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. Кроме того, у побережья Калининградской области были зафиксированы полеты шведского разведывательного самолета Gulfstream 4, а также самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

В минувшую пятницу все тот же американский беспилотник Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168431 также вели многочасовую разведку вблизи российского побережья на Черном море, когда президент РФ Владимир Путин встречался в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кроме того, тяжелый беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk в субботу совершил многочасовую разведку в Донбассе вдоль линии разграничения между подконтрольной Киеву территорией и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Темы: Крым, США, Разведка и шпионаж в мире, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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23.05.2018, 13:47
Гость: Реалистъ

да ладно...Россия добренькая...пусть пока живут.
Придет час - в три минуты щелкнем :)
23.05.2018, 11:59
Гость: Олег

35 км от Крыма? Почему не сбили?
23.05.2018, 11:02
Гость: ?

Поминаются границы Украины, при чем здесь границы России?
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