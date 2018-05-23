Украина официально вышла из ряда договоров с СНГ

11:31

Киев прекратил для Украины действие некоторых международных договоров, действовавших в рамках СНГ. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента Петра Порошенко.

В документе указывается отсылка на статью 107 Конституции Украины, в соответствии с которой глава украинского государства постановил ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны от 2 мая 2018 года.

Оно касается «прекращения действий для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств».

Документ был подписан 19 мая. В тот же день Порошенко объявил об отзыве представителей страны из уставных органов СНГ, указав, что «им там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу»

Проект о прекращении участия страны в уставных органах СНГ начали готовить в апреле.

Ранее 23 мая стало известно, что СНГ будет и дальше приглашать Украину на заседания и мероприятия. В организации пояснили, что, несмотря на заявления о выходе, официальных документов по этому поводу из Киева в исполком СНГ не поступало.

Содружество независимых государств было создано в декабре 1991 года. Соответствующее соглашение было подписано главами России, Белоруссии и Украины. В СНГ позднее вошли и другие республики бывшего СССР, кроме стран Прибалтики. Украина не подписала Устав СНГ, поэтому, хотя и считалась участником организации, юридически ее членом не была.