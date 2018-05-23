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Украина официально вышла из ряда договоров с СНГ

11:31 23.05.2018
Петр Порошенко. Фото с сайта wikipedia.org
Петр Порошенко. Фото с сайта wikipedia.org
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Киев прекратил для Украины действие некоторых международных договоров, действовавших в рамках СНГ. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента Петра Порошенко.

В документе указывается отсылка на статью 107 Конституции Украины, в соответствии с которой глава украинского государства постановил ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны от 2 мая 2018 года.

Оно касается «прекращения действий для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств».

Документ был подписан 19 мая. В тот же день Порошенко объявил об отзыве представителей страны из уставных органов СНГ, указав, что «им там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу»

Проект о прекращении участия страны в уставных органах СНГ начали готовить в апреле.

Ранее 23 мая стало известно, что СНГ будет и дальше приглашать Украину на заседания и мероприятия. В организации пояснили, что, несмотря на заявления о выходе, официальных документов по этому поводу из Киева в исполком СНГ не поступало.

Содружество независимых государств было создано в декабре 1991 года. Соответствующее соглашение было подписано главами России, Белоруссии и Украины. В СНГ позднее вошли и другие республики бывшего СССР, кроме стран Прибалтики. Украина не подписала Устав СНГ, поэтому, хотя и считалась участником организации, юридически ее членом не была.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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23.05.2018, 14:25
Гость: ???

А чего не вышли совсем? Померла, так померла.
23.05.2018, 12:56
Гость: Вячеслав.

Беда государства -предатели и воры , а не дураки и дороги.
23.05.2018, 12:51
Гость: ГСВГ.

... сговор трёх предателей ". Не трёх-четырёх. Мы сейчас живём так, как живём , только потому, что плохо ценили созидательные труды своих предков. Развал Советского Союза -это величайшая трагедия советского народа в 20-м веке , но этим сказано не всё.
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