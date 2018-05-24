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Юлия Скрипаль впервые после отравления появилась перед камерой

09:46 24.05.2018

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия впервые после отравления встретилась с журналистами.

"Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены. Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации", рассказала девушка.

В видеообращении, которое транслировало агентство Рейтер, Юлия также заявила, что в долгосрочной перспективе хотела бы вернуться в "свою страну". Она побоагодарила российское консульство за оказанную помощь, но воспользоваться ею она пока не хочет и не готова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ отметил, что данное заявление  требует проверки, чтобы удостовериться, в каком состоянии находится девушка, оказывается ли на нее какое-то давление или заявление было сделано добровольно.

Темы: Дело Сергея Скрипаля
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Комментарии читателей
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24.05.2018, 11:59
Гость: Бобориха

Надо усиливать давление на Британию! Пусть кузина Юлии Скрипаль пишет во все мировые инстанции, вплоть до ООН, чтобы ей дали встретиться с сестрой в присутствии наших дипломатов! Юлия страшно напугана, это без сомнения!
24.05.2018, 10:42
Гость: Попала "под каток" бриттов,

А почему она попала "под каток"?
А потому что её папа оказался предателем.
Может это карма...
24.05.2018, 10:03
Гость: гнус

Только и остается от души посочувствовать россиянке.Попала "под каток" бриттов, в качестве "объекта для провокации".Дай Бог быстрее выбратся из застенков "МИ-"живой и невредимой!Но "английское гестапо"просто так не отпустит,она заложница и этим все сказано.Про "интервью" и говорить не приходится,человек "под колпаком" и запуган,отсюда и зачитанный текст от "тюремщиков".Боротся Кремлю надо, за Гражданку свою и не "блевотой",которую Маша мидовская "кормит" эфир регулярно.
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