Юлия Скрипаль впервые после отравления появилась перед камерой

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Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия впервые после отравления встретилась с журналистами.

"Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены. Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации", рассказала девушка.

В видеообращении, которое транслировало агентство Рейтер, Юлия также заявила, что в долгосрочной перспективе хотела бы вернуться в "свою страну". Она побоагодарила российское консульство за оказанную помощь, но воспользоваться ею она пока не хочет и не готова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ отметил, что данное заявление требует проверки, чтобы удостовериться, в каком состоянии находится девушка, оказывается ли на нее какое-то давление или заявление было сделано добровольно.