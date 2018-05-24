Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном

20:59

Президент США Дональд Трамп отказался от встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

По данным РИА Новости, Трамп направил северокорейскому лидеру письмо, в котором отказался от проведения саммита в Сингапуре.

"К сожалению, основываясь на огромном гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно", — говорится в послании, которое распространил Белый дом.

Весь мир и КНДР потеряли великую возможность достичь мира и процветания, добавил американский лидер.

Отмечается, что за несколько часов до заявления Трампа в КНДР в рамках денуклеаризации демонтировали единственный в стране полигон для подземных ядерных испытаний Пхунгери.