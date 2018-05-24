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Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном

20:59 24.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп отказался от встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

По данным РИА Новости, Трамп направил северокорейскому лидеру письмо, в котором отказался от проведения саммита в Сингапуре.

"К сожалению, основываясь на огромном гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно", — говорится в послании, которое распространил Белый дом.

Весь мир и КНДР потеряли великую возможность достичь мира и процветания, добавил американский лидер.

Отмечается, что за несколько часов до заявления Трампа в КНДР в рамках денуклеаризации демонтировали единственный в стране полигон для подземных ядерных испытаний Пхунгери.

Темы: Дональд Трамп, Северная Корея, Международная политика
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Комментарии читателей
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25.05.2018, 00:02
Гость: ...

А молодец Трамп. Уважает себя и свою страну. Очень мудро - дать время, чтобы «волна улеглась» после учений, на которые обделяя Ким и после его быкования. Действительно, сейчас не время, общие обивки не дадут возможности по хорошему поговорить. Трамп не дурак, как бы и что про него не говорили. Дурак не создал бы такой бизнес, который он имеет
24.05.2018, 22:56
Гость: охотник за бакланами

С Северной Кореей все понятно ,а Кремль поддерживает санкции против Ирана ?
24.05.2018, 22:49
Гость: Карл Маркс

Трамп молодца! Дожмет он толстенького.
Шпана должна твердо усвоить что посидеть не на стуле и покушать рыбки-вещи несовместимые
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