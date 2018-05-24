Украина решила заставить ООН признать Россию спонсором терроризма

22:45

Украина подаст в Международный суд ООН меморандум относительно нарушения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, пишет "Лента.ру" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль.

«Сегодня стало очевидным то, что и так все знали — почему Россия воспользовалась своим правом вето в Совете Безопасности ООН в 2015 году и заблокировала создание трибунала по расследованию обстоятельств уничтожения самолета рейса MH17», — прокомментировала она выводы Совместной следственной группы по расследованию крушения «Боинга-777» авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом летом 2014 года о причастности российских Вооруженных сил к крушению самолета.

«Перевозка 53-й зенитной ракетной бригадой Вооруженных сил Российской Федерации "Бука", из которого и был сбит самолет, является прямым доказательством поставки Россией оружия, которое было использовано для уничтожения гражданского самолета. Это является нарушением Монреальской конвенции [о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации] 1971 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Именно это мы докажем и обоснуем в своем меморандуме, который представим в Международный суд ООН уже 12 июня», — заверила Зеркаль.

Следственная группа по расследованию катастрофы 24 мая (JIT) заявила о причастности российских Вооруженных сил к крушению самолета. По мнению экспертов, «Боинг» был сбит ракетой из российского зенитного ракетного комплекса «Бук», направленного на территорию Украины с базы 53-й зенитной ракетной бригады в районе Курска. Уничтожившая самолет ракета была изготовлена в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии. Также представители JIT пришли к выводу, что на следующий день после катастрофы ракетный комплекс был переправлен в Россию.

В российском Минобороны выводы JIT признать отказались и заявили, что зенитные ракетные комплексы РФ никогда не пересекали российско-украинскую границу. По версии российских военных, «Боинг» сбили из украинского «Бука».

В январе 2017 года Украина подала иск к России в Международный суд ООН, по которому в апреле было вынесено промежуточное решение. Суд отказал украинской стороне в требовании установить обеспечительные меры в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма (речь шла о якобы имеющей место поддержке Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик). В то же время было удовлетворено требование Киева о временных мерах по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации: РФ предписали воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму.

Лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.