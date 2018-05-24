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Украина заплатила юристу Трампа за организацию встречи с Порошенко

10:13 24.05.2018
Фото с сайта vesti-ukr.com
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Личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн тайно получил по меньшей мере 400 тыс. долларов за организацию переговоров президента Украины Порошенко с Трампом, сообщили источники в Киеве, близкие к людям, вовлеченным в эту историю.

Платеж был организован посредниками, действовавшими от имени Петра Порошенко, сообщили источники. При этом Коэн не был зарегистрирован в США в качестве лица, представляющего интересы Украины, как того требует американский закон.

Встреча двух лидеров прошла в Белом доме в июне прошлого года.

Вскоре после возвращения Петра Порошенко домой украинское антикоррупционное ведомство прекратило расследование деятельности бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

В администрации Петра Порошенко эти утверждения назвали неприкрытой ложью, пишет BBC.

Высокопоставленный сотрудник украинских спецслужб в администрации президента Украины рассказал о том, что произошло перед визитом Порошенко в Вашингтон.

Коэн был приглашен, потому что зарегистрированные в США украинские лоббисты и посольство Украины в Вашингтоне не могли организовать Петру Порошенко ничего, кроме краткой фотосъемки с Трампом.

Петру Порошенко нужна была встреча, которую можно было представить как "переговоры".

Как рассказал этот высокопоставленный чиновник, Порошенко решил наладить неофициальный канал доступа к Трампу. Задача была поручена бывшему помощнику президента, который попросил о содействии лояльного президенту депутата Верховной Рады.

Тот, в свою очередь, использовал свои личные контакты в еврейской благотворительной организации Chabad of Port Washington, зарегистрированной в штате Нью-Йорк. Эта цепочка в итоге привела к Майклу Коэну, адвокату и доверенному лицу президента Трампа. Коэну заплатили 400 тыс. долларов.

При этом нет никаких оснований предполагать, что Дональд Трамп знал об этом платеже.

Темы: Дональд Трамп, США, Украина, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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24.05.2018, 11:05
Гость: Марин Ле Пен ,проплаченный кандидат-неудачник

Инфошум по дискредитации с яным выгодополучателем,который из кожи лезет ,стараясь сигнализировать всему миру :"Мы не одни такие!!!Не виноватые мы вовсе!"
24.05.2018, 10:54
Гость: "Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство"

"Поскольку в процессе подготовки данного материала был проигнорирован комментарий о недостоверности этой информации, мы требуем его опровержения. В случае, если этого не произойдет, оставляем за собой право подать иск в суд. Украинско-американский саммит в июне 2017 был организован исключительно официальными дипломатическими каналами, в том числе посольством Украины в США", - говорится в сообщении.
В Администрации президента добавили, что распространенная BBC информация "является частью кампании по дискредитации украинско-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США".
Ранее британское издание ВВС со ссылкой на собственные источники сообщало, что, личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 тыс. или 600 тыс. долларов за организацию первой встречи между Петром Порошенко и Дональдом Трампом в июне прошлого года.
При этом в BBC отмечали, что связались с Майклом Коэном, а также двумя украинскими должностными лицами, которые якобы организовывали платеж. Все трое отрицали эту историю.
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