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Личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн тайно получил по меньшей мере 400 тыс. долларов за организацию переговоров президента Украины Порошенко с Трампом, сообщили источники в Киеве, близкие к людям, вовлеченным в эту историю.

Платеж был организован посредниками, действовавшими от имени Петра Порошенко, сообщили источники. При этом Коэн не был зарегистрирован в США в качестве лица, представляющего интересы Украины, как того требует американский закон.

Встреча двух лидеров прошла в Белом доме в июне прошлого года.

Вскоре после возвращения Петра Порошенко домой украинское антикоррупционное ведомство прекратило расследование деятельности бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

В администрации Петра Порошенко эти утверждения назвали неприкрытой ложью, пишет BBC.

Высокопоставленный сотрудник украинских спецслужб в администрации президента Украины рассказал о том, что произошло перед визитом Порошенко в Вашингтон.

Коэн был приглашен, потому что зарегистрированные в США украинские лоббисты и посольство Украины в Вашингтоне не могли организовать Петру Порошенко ничего, кроме краткой фотосъемки с Трампом.

Петру Порошенко нужна была встреча, которую можно было представить как "переговоры".

Как рассказал этот высокопоставленный чиновник, Порошенко решил наладить неофициальный канал доступа к Трампу. Задача была поручена бывшему помощнику президента, который попросил о содействии лояльного президенту депутата Верховной Рады.

Тот, в свою очередь, использовал свои личные контакты в еврейской благотворительной организации Chabad of Port Washington, зарегистрированной в штате Нью-Йорк. Эта цепочка в итоге привела к Майклу Коэну, адвокату и доверенному лицу президента Трампа. Коэну заплатили 400 тыс. долларов.

При этом нет никаких оснований предполагать, что Дональд Трамп знал об этом платеже.