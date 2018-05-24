Десантно-штурмовые преступления Украины в Донбассе

Почему озданные ДШВ ВС Украины больше напоминают «штурмовиков»-агрессоров пронатовского толка, нежели воинов-защитников

Снова Украина начинает прессовать Донбасс. Снова публикуются километры расследований, почему именно теперь Киев решил вдруг активизировать тлеющий конфликт: то ли Порошенко хочет испортить России внешнеполитическую обстановку в преддверии чемпионата мира по футболу, то ли он очередной раз хочет отвлечь внимание нищающего украинского населения от внутренних проблем.

Десантно-штурмовые войска ВС Украины. Фото из соцсети

Высказываются версии, что Порошенко тем самым стремится поднять свой упавший «ниже плинтуса» рейтинг в преддверии президентских выборов 2019 года. Или отомстить Путину за договоренности по «Северному потоку-2», которые похоронят в будущем газотранспортную систему Украины.

Однако немногие СМИ обращают внимание на тот факт, кому именно было передано управление бывшей зоной так называемой «антитеррористической операции» (АТО) и кто именно со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) теперь отвечает за войну с Донбассом.

АТО на ООС по ОВА ― набор букв против Донбасса

30 апреля «вдруг» случилось переформатирование АТО в так называемую Операцию объединенных сил (ООС) по ОВА ― отражению вооруженной агрессии. Все уже слышали и посмеялись над тем, что Верховной Радой изданы и переизданы законы, в которых Россия упоминается в качестве «агрессора» и «оккупанта», но при этом войну России Киев объявлять не собирается и вводить военное положение на «нэзалэжной» упорно не хочет.

И это понятно: чтоб не пострадал бизнес главолигарха Порошенко и всех «присосок», которые наживаются на войне и перекраивают сферы влияния.

С другой стороны, инициативность националистически сознательных («свидомых») промайданных депутатов, общественных активистов и прочих «ветеранов АТО», несмотря на бравурность и неуемность, никакого порядка в социуме не добавляет, а наоборот ― дестабилизирует обстановку в государстве, распугивает полицию, которая и так зашугана и парализована, сверх меры проводит культуртрегерские мероприятия по борьбе с «проклятым советским прошлым» и ничего толкового на фронте не делает.

Поэтому не исключено, что Порошенко решил (или ему предложили кураторы) сменить «коней на переправе». Сделать опорой режима не оголтелых и плохо контролирующих себя и ситуацию на фронтах укронациков, а военных, которым можно будет пообещать всякие «плюшки», льготы и преференции в случае выправления ситуации в Донбассе.

Среди вояк были отобраны десантники, которые из высокомобильных десантных войск (ВДВ) превратились в десантно-штурмовые войска (ДШВ). Как сообщают украинские СМИ, в пояснительной записке к закону о ДШВ, которое Порошенко внес в Верховную Раду еще в прошлом году, было сказано, что «переименование этого рода войск обусловлено оккупацией вооруженными силами России части территории Украины, что повлекло негативное отношение личного состава ВСУ и ветеранов-десантников к аббревиатуре ВДВ (Высокомобильные десантные войска), которая стала ассоциироваться с ВДВ (воздушно-десантные войска) РФ».

Новая законность по-украински: задним числом и в нарушение конституции

Как видно, об ВДВ ВС СССР вообще грешно вспоминать на Украине, но это мелочи. Больше интересует тот факт, что нынешний «майданный» режим сначала что-то делает, а лишь потом, задним числом, подводит под это законодательную базу.

Так, если переименовывание ВДВ началось еще в конце ноября 2017 года, когда Порошенко внес соответствующий законопроект в Верховную Раду Украины (ВРУ), то сама Рада приняла его только 5 апреля, а подписан закон «президентом» Украины был только 23 мая.

Зато еще в ноябре 2017 года на Михайловской площади в Киеве был проведен парад в честь разрыва укро-десантуры со своим «проклятым советским прошлым»: по словам самого Порошенко, именно на том параде было проведено «торжественное мероприятие – изменили название, символику и форму десантников».

На официальном сайте ДШВ ВСУ перечислены задачи этого отдельного рода войск, среди которых почему-то не значится участие в полицейских операциях контртеррористического (КТО) или антитеррористического характера.

Однако там сказано, «что кроме основных заданий ДШВ могут принимать участие в борьбе с незаконными вооруженными формированиями,... а также мероприятиях по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан и объектов госсобственности за пределами Украины и выполнять другие задания, предусмотренные законами Украины».

То есть участие ВСУ и в том числе ВДВ/ДШВ в полицейской АТО изначально не являлось и не является законным. Потому что решение о проведении АТО или КТО должен был принимать Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины, а не «и.о. Президента А.Турчинов во исполнение решения Совета Национальной безопасности Украины», поскольку СНБОУ не уполномочена принимать решения о начале АТО!

Порошенко же, «избравшись» 25 мая 2014 года президентом без Донбасса и Крыма, ничтоже сумняшеся перенял эстафету в деле покрывания незаконности АТО.

Традиция открытого нарушения конституции и законодательства «заразила» Украину сразу после государственного переворота ― таких нарушений только в деле организации АТО обнаружено уже несколько десятков. Например, часть 19 статьи 106 украинской конституции предписывает, что объявление военного положения должно обязательно предшествовать «решению» об использовании ВСУ в случае вооруженной агрессии (буквально: президент Украины «вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань»).

Тем не менее, до сих пор военное положение не объявлено, война России - также не объявлена, хотя Россия и обозначена как агрессор. Но украинские вояки из ВСУ, почему-то заменяя собой силы МВД и ВВ Украины, доблестно обстреливают артиллерией города Донбасса. А ведь Киев, не признающий референдумы ДНР и ЛНР от 11 мая 2014 года о независимости, считает Донбасс украинским, а жителей региона ― гражданами Украины. Но упорно их бомбит!

ДШВ ВСУ: наследники «десантников» Маргелова или «штурмовиков» Адольфа Алоизовича?

Теперь о «перелицевании» украинской десантуры. Во-первых, ее попытались переодеть и перекрасить по всем направлениям: сменили названия частей, поменяли гербы, шевроны, цвета беретов, понасочиняли кучу официальных и неофициальных гимнов.

Естественно, все перелицевали так, чтоб советского духу там вообще не было, о чем сразу на всю планету раструбило «Би-би-си»: «Недавно стало известно о замене голубого цвета беретов десантников на бордовый (оттенок maroon) и переносе Дня десантника со 2 августа на 21 ноября - день архангела Михаила, командира «божьего войска» и «покровителя» десантных войск ВСУ».

Но коричневые рубашки новоявленным «штурмовикам» еще не выдали. Видимо, время не пришло, хотя национал-социализма на Украине уже хоть отбавляй!

Во-вторых, самых отъявленных «борцунов» из числа десантуры, которым «по барабану» законность исполняемых приказов, стали ставить на самые высокие посты и должности в АТО. Например, последним командующим «почившей в бозе» АТО был Михаил Забродский, назначенный на этот пост 2 ноября 2017 года самим Петром Порошенко.

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, выступая в СМИ 9 ноября 2017 года, отметил: «Вероятнее всего, у нового командующего «руки по локоть в крови» и он назначен с одной целью ― обострить ситуацию в Донбассе еще сильнее».

Уроженец Днепропетровска Михаил Забродский с 1989 по 1994 год обучался в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского, после чего на протяжении пяти лет проходил военную службу по контракту в РФ. В 2005-2006 гг. был слушателем Командно-штабного колледжа армии США. В январе 2013 года был назначен командиром 95-й отдельной аэромобильной бригады ВС Украины.

С началом АТО его бригада блокировала Краматорск и Славянск. Сегодня генерал-лейтенат Забродский - командующий ДШВ ВС Украины. Параллельно является Героем Украины «неизвестно за что», как утверждают социальные сети. Наверное, за проход мимо его позиций донецкого ополчения из Славянска в полном составе и без потерь в июле 2014 года.

Следует напомнить, что 11 сентября 2017 года СК РФ «возбудил уголовные дела против 20 высокопоставленных должностных лиц Минобороны Украины», в том числе и против Михаила Забродского. «В их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных статьями 356 и 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид)».

Инициативы еще одного украинского десантника КМ.РУ освещал совсем недавно. Игорь Лунев, генерал-лейтенант, комбриг 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в 2001-2003 годах, с июля 2014 года - заместитель командующего Высокомобильных десантных войск ВСУ по боевой подготовке, а ныне - командующий Сил специальных операций (ССО) ВСУ.

Вместе с Забродским попал в список из 20 украинских военных, против которых СК РФ возбудил уголовное дело. Сегодня И. Лунев активно пытается «по стандартам НАТО» развернуть информационно-психологические операции против России.

Наследника Лунева в должности комбрига 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ ― полковника Олега Зенченко - общественная организация «Справедливая защита» (г. Донецк, ДНР) считает виновным в артиллерийских обстрелах жилых кварталов Ясиноватой (ДНР) 21 декабря 2017 года.

Еще один «десантник», который буквально на днях попал под следствие Генпрокуратуры ДНР за обстрел Горловки (ДНР) 16-18 мая 2018 года, в ходе которого погибли 4 мирных жителя ― это Гудзь Валерий Федорович, комбриг 24-й отдельной мотострелковой бригады им. короля Данила (как на Украине теперь «свидомые» называют русского князя Данилу Галицкого).

В прошлом ― десантник, отучившийся до выпускного курса Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища к 1991 году, после чего Гудзь подал рапорт о переводе в ВС Украины, где служил в 70-м парашютно-десантном полку в г. Николаеве.

Кстати, по факту указанного обстрела Горловки СК РФ 22 мая 2018 года также возбудил два уголовных дела. По мнению официального представителя СК РФ Светланы Петренко, военнослужащие ВС Украины и Нацгвардии Украины систематически совершают преступления против мирных граждан: «Ими игнорируются протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола II к ней».

Среди украинских военачальников, воюющих с Донбассом, также немало выпускников высших военных учебных заведений РСФСР и РФ.

Самым одиозным из них можно назвать Сергея Наева, командующего ООС с 30 апреля 2018 года. Генерал-лейтенант Сергей Наев ― хоть и не десантник, однако подельник Забродского по вышеуказанному уголовному делу СК РФ от 11 сентября 2017 года. Как и его предшественник по АТО-ООС, получил высшее военное образование в России (Московское высшее общевойсковое командное училище), а затем также служил в ВС РФ, правда, только до 1993 года.

Сегодня Наев бодро командует ООС и благословляет преступные артобстрелы гражданских объектов, производимые коллегами-«штурмовиками».

На смену «шоколадному» Порошенко может прийти президент-«штурмовик»?

И вот какие могут вырисовываться варианты у главоператоров, отыгрывающих проект «Украина». Бравые «штурмовики» активизируют военные действия против ДНР и ЛНР и либо поднимают рейтинг Порошенко, который продолжает войну с Донбассом и обеспечивает генералов работой и заработком, либо выдвигают из своей среды достойную замену «шоколадному» президенту на выборах 2019 года, введя чуть ли не военную диктатуру на Украине. А чем не вариант?

Немалая часть украинских комбригов и генералов уже побывали слушателями всяких американско-натовских командных курсов, где освоили правила новой военной конъюнктуры и почуяли возможность карьерного роста по службе: влиться в ряды нового «дранг нах остен» против России на стороне Запада и пронатовских «младоевропейских» государств-лимитрофов за передел ресурсов и сфер влияния. Ради чего можно забыть советское прошлое своего народа и советскую военную присягу (данную украинскими генералами в молодости).

Также в угоду конъюнктуре можно начать зачищать, игнорировать или даже привечать бандеровско-фашистскую идеологию на Украине, исповедуя русофобию и антироссийские настроения. Знать и выполнять только приказы, чтобы в любой момент можно было наплевать на законодательство своей «нэзалежной Украины» и на формальную логику, по которой многие действия украинских военных в Донбассе являются откровенно преступными.

Но укрогенералов преступность своих действий вообще не беспокоит! Вот что сказал в одном из своих интервью упомянутый командующий ССО ВС Украины Игорь Лунев: «Де-факто мы выполняем задачи, несмотря на несовершенство законодательства...».

На это в Интернете ему последовал очень хлесткий ответ: «Задачи выполняются, хотя законы этого не позволяют. Следовательно, руководством ставятся заведомо противозаконные задачи. Знаковое признание. Полностью ложится в модель майданного государства: незаконный захват власти ведёт к игнорированию законов в дальнейшем на всех уровнях».

Но ничего страшного! Главное для укрогенералов ― понимать политическую конъюнктуру, следовать ей и уметь монетизировать в ней свои статусы и должности.

Да и монетизация чести и совести для украинской десантуры ― дело важное. Ибо, как показывает опыт ВСУ в АТО, собственные честь и совесть можно брать штурмом и уничтожать, не противясь преступным приказам, а добросовестно исполняя их. Аналогично можно уничтожать и собственную человечность.