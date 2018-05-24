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Сирийские СМИ сообщили об ударе коалиции по войскам Асада

10:48 24.05.2018
Фото с сайта Wikimedia.org
Фото с сайта Wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Авиация международной коалиции, которую возглавляет США, нанесла удар по позициям сирийских правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор, сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в военном командовании.

Собеседник сирийского информагентства сообщил, что удар был нанесен ранним утром 24 мая, не став уточнять данные о жертвах.

В свою очередь представители американского командования заявили Reuters, что не располагают информацией об авиаударе по сирийским правительственным войскам.

Источник в российском Минобороны также заявил «Интерфаксу», что «информация об ударах не соответствует действительности».

Международная коалиция для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» в Ираке и Сирии была создана в 2014 году. Ее возглавляют США.

С осени 2015 года Россия проводит в Сирии собственную спецоперацию, также, как заявляет Минобороны, направленную против террористов. Ряд западных политиков заявляют, что российские военные не только ведут борьбу с террористами, но фактически оказывают поддержку войскам Башара Асада.

В феврале международная коалиция нанесла удар в провинции Дейр-эз-Зор для поддержки своих союзников из «Сирийских демократических сил». Жертвами авиаудара, в числе прочих, стали, как утверждалось, российские наемники.

Разные источники сообщали, что при ударе погибли от десятков до сотен россиян, работавших в частной военной компании. МИД РФ заявил о гибели пяти человек, «чье гражданство надо уточнять», нескольких десятках раненых россиян.

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.05.2018, 11:29
Гость: охотник за бакланами

Нетаньяху , ,заявил что РФ не будет препятствовать израильских ударов по Сирии ,так в чем суматоха ,когда все официально и с георгиевской ленточкой ?
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