КНДР заявила о готовности провести саммит с США в любое время‍

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КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гвана.

"Мы выражаем нашу готовность сесть за стол переговоров с США и решать вопросы в любое время и в любом формате", — заявил Гвана. В своем заявлении дипломат отметил необходимость саммита США-КНДР для разрядки сложных отношений.

Ким Ке Гван подчеркнул, что Северная Корея по-прежнему заинтересована в переговорах с Соединенными Штатами, несмотря на отмену саммита со стороны Вашингтона.

Высокопоставленный дипломат заявил, что решение Дональда Трампа отменить саммит противоречит желаниям международного сообщества.

Ранее Дональд Трамп сообщил в письме лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что не считает нужным проводить саммит в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна. Президент США заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

Комментируя срыв саммита, в аппарате Белого дома заявили, что представители КНДР не отвечали на многочисленные попытки США связаться с ними. Американские чиновники также рассказали, что неделю назад сорвалась встреча групп по подготовки саммита, которые должны были проработать логистику переговоров. Замглавы аппарата и его команда ждали северокорейских коллег в Сингапуре, но они так и не объявились, отметили в Вашингтоне.

Кроме того, в Белом доме остались недовольны тем, как прошло уничтожение северокорейского ядерного полигона в Пхунгери. В ведомстве считают, что шахты взорвали таким образом, что их можно будет использовать в будущем.

ЦТАК, в свою очередь, заявило, что полигон полностью демонтирован вместе со всеми его системами и оборудованием. В Пхеньяне подчеркнули, что этот процесс был совершенно прозрачным, так как проходил в присутствии журналистов из Китая, России, США, Великобритании и Южной Кореи.

В Пентагоне отметили, что американские военные будут продолжать оказывать максимальное давление на КНДР, в том числе проводить учения с союзниками.

Соединенные Штаты также начали готовить новые санкции против Северной Кореи. Госсекретарь Майк Помпео выразил уверенность, что Вашингтон попросит другие государства поддержать санкции.

Ядерные испытания долгое время были предметом недовольства оппонентов Пхеньяна. США требовали прекратить разработку ядерного оружия, угрожая КНДР санкциями. В апреле республика отказалась от дальнейших испытаний для восстановления и развития экономики, после чего лидеры стран выразили готовность провести встречу.