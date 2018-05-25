Китай отомстит Трампу за оплеуху Ким Чен Ыну

19:05

Пхеньян и Пекин могут объединить свои ядерные арсеналы против США

Иллюстрация с сайта pixabay.com

Американский президент в послании северокорейскому лидеру сообщил, что Вашингтон и Пхеньян долго обсуждали встречу лидеров двух стран, которая должна была пройти 12 июня в Сингапуре.

«К сожалению, в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, продемонстрированной в ходе ваших недавних заявлений, я нахожу неподобающим проводить в настоящее время эту давно планировавшуюся встречу…»

После этого Корея ответила, что готова провести саммит с США в любое время, но чувствуется, что обида осталась. Обида Ким Чен Ына усугубляется тем, что он уже успел взорвать шахту на ядерном полигоне Пхунгери и, таким образом, пошёл навстречу Трампу — сделал миролюбивый жест.

В ответ вся Северная Корея получила громкую оплеуху от Соединённых Штатов. Мол, плохо как-то взорвали, обманули американцев. Мало того, Америка обещает новую порцию санкций товарищу Ыну.

Сколько атомных бомб у Ким Чен Ына?

Все наблюдатели отмечают, что мощность ядерных зарядов КНДР возрастает с каждым новым испытанием. Если при первом взрыве в 2006 году она составила примерно от одной до десяти килотонн в тротиловом эквиваленте, то через десять лет, в сентябре 2016 года, она достигла 20 килотонн.

Северокорейцы осенью прошлого года заявили, что их шестой по счёту атомный взрыв был термоядерным и приблизился к мощности 120 килотонн. Для сравнения, «царь-бомба», взорванная СССР на Новой Земле в 1961 году, имела характеристики — 58 мегатонн (в одной мегатонне одна тысяча килотонн).

По неподтверждённым данным, Северная Корея обладает 10−20 ядерными боеголовками. Bloomberg со ссылкой на американских военных аналитиков утверждает, что арсенал КНДР насчитывает 60 ядерных зарядов… Сколько их на самом деле не знает никто… ​

Своими ядерными успехами Северная Корея обязана помощи соседей — КНР и СССР. Первый советский реактор — ИРТ-2000 — заработал в Йонбене в 1965 году и имел мощность два мегаватта.

Вместе с советскими специалистами работали китайские физики, инженеры и рабочие. Там же в Йонбене началось строительство еще одного ядерного реактора. В этот раз его мощность должна была составить 50 МВт. Этого достаточно для получения 20 килограммов плутония в год, то есть пяти ядерных боеприпасов.

В 1985 году Советский Союз добился от КНДР подписания Договора о нераспространении ядерного оружия. В обмен на этот СССР поставил в Корею газо-графитный исследовательский реактор мощностью 5 МВт. Также было подписано соглашение о строительстве в Северной Корее АЭС.

Распад Советского Союза изменил ситуацию во всём мире и, в частности, на Корейском полуострове. На Западе и в Южной Корее ожидали скорого падения северокорейского режима, одновременно ведя с ним мирные переговоры в расчёте на либерализацию политической системы и её демонтаж по примеру Восточной Европы.

Соединённые Штаты в обмен на отказ от ядерной программы обещали Пхеньяну оказание экономической помощи. Северная Корея в ответ согласилась допустить на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ.

Прочь от МАГАТЭ

Отношения стали резко портиться после того, как инспекторы МАГАТЭ заподозрили северокорейцев в сокрытии неизвестного количества плутония.

На основании своих догадок МАГАТЭ потребовало провести специальную инспекцию двух объектов по хранению отработанного ядерного топлива. Однако получило отказ, мотивированный тем, что объекты никак не связаны с ядерной программой.

В итоге, в марте 1993 года КНДР объявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. Переговоры с США позволили затормозить этот процесс, но 13 июня 1994 года Северная Корея не только отказалась от договора, но и вообще вышла из МАГАТЭ.

Как утверждал в 2006 году журнал Newsweek, администрация президента Билла Клинтона отдала распоряжение об изучении вопроса о проведении военной операции против Северной Кореи.

Отчёт военных гласил — операция потребует расходов в размере 100 миллиардов долларов, а силы Южной Кореи и США потеряют около миллиона человек, причём потери армии США составят не менее 100 тысяч человек убитыми. В результате, Соединённые Штаты вновь вернулись к тактике переговоров, лавирования, а когда надо, то и запугивания…

Но сегодняшнее поведение Трампа носит абсолютно беспрецедентный, высокомерный, хамский, характер. Попытка унизить Пхеньян перед лицом всего мира откровенно вероломна.

Думается, это отметили и в Пекине. Теперь там размышляют: не они ли на очереди? Ведь китайцы тоже пошли навстречу США, продекларировав намерение ограничить рост положительного торгового сальдо в свою пользу.

Память о китайско-корейском ядерном сотрудничестве никуда не делась. КНР никогда не пускала к себе на ядерные военные объекты никаких чужих инспекторов и всегда отказывалась обсуждать конкретное количество своих боеголовок. На все вопросы Пекин неизменно отвечал, что их ударные силы «совсем незначительны».

Западные аналитики из шведского SIPRI и Лондонского международного института стратегических исследований неизвестным путём насчитали у КНР 250 ядерных зарядов.

Если принять на веру эту весьма скромную цифру, то тогда оказывается, что 60 (или более?) боеголовок Ким Чен Ына будут весьма кстати для возобновлённого военного альянса КНДР и КНР. Альянса с ядерной составляющей…

Автор - Сергей Головченко