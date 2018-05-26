Лидеры Северной и Южной Кореи тайно встретились

20:20

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились, чтобы обсудить отмену встречи северокорейского лидера и президента США Дональда Трампа.

Встреча прошла в пограничном пункте Пханмунджом, который располагается в демилитаризованной зоне между двумя странами. О переговорах объявили только после их проведения. Кто стал инициатором встречи, не сообщается.

«У двух глав государств был откровенный обмен мнениями по поводу реализации соглашения о саммите 27 апреля и успешного проведения саммита Северной Кореи и Соединенных Штатов», — прокомментировал представитель южнокорейского президента Юн Янг Чан.

Это уже вторая встреча корейских лидеров за месяц. Первые переговоры состоялись 27 апреля. В ее рамках Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин побывали на территориях обеих стран и решили прекратить Корейскую войну, которая длилась с 1950-х годов, пишет Lenta.ru.

24 мая Трамп объявил об отказе от встречи с Ким Чен Ыном. Ее планировалось провести 12 июня в Сингапуре.