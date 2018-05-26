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Лидеры Северной и Южной Кореи тайно встретились

20:20 26.05.2018
Фото: Agence France-Presse
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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились, чтобы обсудить отмену встречи северокорейского лидера и президента США Дональда Трампа. 

Встреча прошла в пограничном пункте Пханмунджом, который располагается в демилитаризованной зоне между двумя странами. О переговорах объявили только после их проведения. Кто стал инициатором встречи, не сообщается.

«У двух глав государств был откровенный обмен мнениями по поводу реализации соглашения о саммите 27 апреля и успешного проведения саммита Северной Кореи и Соединенных Штатов», — прокомментировал представитель южнокорейского президента Юн Янг Чан.

Это уже вторая встреча корейских лидеров за месяц. Первые переговоры состоялись 27 апреля. В ее рамках Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин побывали на территориях обеих стран и решили прекратить Корейскую войну, которая длилась с 1950-х годов, пишет Lenta.ru.

24 мая Трамп объявил об отказе от встречи с Ким Чен Ыном. Ее планировалось провести 12 июня в Сингапуре. 

Темы: Северная Корея, Южная Корея, Международные отношения
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Комментарии читателей
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27.05.2018, 07:57
Гость: Длинный нос

Лидер южной кореи забыл проконсультироваться с россией. Пичалька.
27.05.2018, 07:57
Гость: Длинный нос

Тайно?
27.05.2018, 05:12
Гость: Трезвый

Лидеру Южной Кореи нужно быть посмелее и не оглядываться на США.Он не до понимает что только объединение корейцев даст возможность стать Демократической Кореи стать суверенным государством.Сколько можно прогибаться перед пиндосами?
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