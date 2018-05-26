]]> ]]>
Главная В мире Новости

Дипломаты РФ обвинили Лондон в засекречивании уголовных дел с россиянами

08:26 26.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Великобритания засекречивает неудобные факты и уголовные дела, в которых фигурируют россияне, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление посольства в Лондоне.

Дипломаты привели в подтверждение своих слов ситуацию с расследованием гибели экс-замдиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова. В посольстве заявили, что с момента трагедии прошло два с половиной месяца, однако об обстоятельствах его смерти ничего достоверно не известно. Как отметили в дипмиссии, британские власти не торопятся пролить свет на эту историю.

При этом дипломаты подчеркивают, что Глушков не был гражданином Великобритании и владел только российским паспортом. В ведомстве отметили, что британские власти отказываются от сотрудничества в расследовании загадочной смерти топ-менеджера.

Месяц назад сотрудники посольства передали в МВД Великобритании запрос о правовой помощи по делу Глушкова, но до сих пор не получили ответа. По словам представителей российского ведомства, это можно воспринимать как пренебрежение обязательствами по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.

Дипломаты пообещали продолжить добиваться допуска российских специалистов к расследованию дела топ-менеджера.

В России Николая Глушкова заочно приговорили к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота". Он скончался в марте в Лондоне. Скотланд-Ярд квалифицировал происшествие как убийство и заявил, что Глушков умер от удушения.

В следственном комитете России завели уголовное дело.

Темы: Россия, Великобритания, Международные соглашения и дипломатия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.05.2018, 13:37
Гость: А пираты, с свою очередь, платили налог

Если правительство ласкалось приобретением Амура, то видим ли какой-либо план в безместных шатаниях Хабарова по водам? Если и Степанов расточал силу и время на подвиги грабительства, то все надобно винить Хабарова, который в пользу свою имел и всеобщий переполох по Амуру, и к несчастью, при всеобщей неурядице, господствовал один лишь дух ясака и грабежа.»
26.05.2018, 13:32
Гость: И за борт ее бросаить!

В набежавшую волну!
26.05.2018, 11:48
Гость: Тереза Мэрьевна Мэй

24 марта 1603 года скончалась Елизавета I Тюдор, которую считают самым ярким монархом за всю историю Англии. Королева-девственница, королева фей, покровительница пиратов — это лишь некоторые образы, сложившиеся вокруг первой железной леди Альбиона.
Елизавета ввела в историю понятие «государственные пираты», которые грабили «во имя и на пользу английской короне». Никогда не бывав «за морем», Елизавета активно поощряла мореплавателей, особенно тех, кто был готов выступать против испанцев. Алгоритм действий был прост: королева давала капитанам пиратов королевские патенты и благодарности за то, что те грабили испанские суда. Итак, грабители испанцы везли галеоны, набитые американским золотом, а английский пират, скажем, Фрэнсис Дрейк, выслеживал их у берегов Панамы, отнимал груз и преподносил его королеве. Она в свою очередь не оставалась в долгу, обеспечивала защиту и раздавала титулы. Английские пираты вступились за свою королеву во время морского сражения с испанской Непобедимой Армадой. Пиратским флотом командовал все тот же Фрэнсис Дрейк, которому морские авантюристы дали прозвище «Дракон».
У королевы была своя любовь к пиратству. Она покровительствовала даже тем разбойникам, которые были ее исконными врагами. В 1593 году к ней на прием прибыла знаменитая предводительница ирландских пиратов Грейс О’Мэлли, которая погубила множество английских судов у берегов Ирландии. Несмотря на различие политических интересов, между королевой Англии, Ирландии и королевой пиратов зародила
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.