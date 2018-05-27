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Посол России в Бельгии заявил о беспрецедентной антироссийской кампании

15:59 27.05.2018
Фото с сайта politikus.ru
Фото с сайта politikus.ru
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Содействие соотечественников для продвижения объективного образа России необходимо в условиях развернутой в Европе беспрецедентной по масштабам антироссийской кампании, пишет РИА Новости со ссылкой на посла Российской Федерации в Бельгии Александра Токовинина .

"В условиях развернутой в Европе беспрецедентной по масштабам антироссийской кампании помощь соотечественников в продвижении объективного образа РФ неоценима. Речь идет здесь и о публикации правдивой информации по российской тематике в интернет-СМИ соотечественников, и об организации историко-мемориальных и культурных мероприятий, которые способствуют сближению стран", — заявил российской посол.

Сейчас в Брюсселе проходит 12-я конференция соотечественников. В ней участвуют представители десятков русскоязычных общественных организаций, священнослужители, дипломаты. На мероприятии, которое проводится при участии Бельгийской федерации русскоязычных организаций (БФРО), обсуждались планы на ближайшую перспективу, в частности, подготовка ежегодного фестиваля в Брюсселе "Рандеву с Россией". Кроме того, по инициативе БФРО создается объединение русскоязычных юристов для оказания помощи соотечественникам в Бельгии и сопредельных государствах.

Темы: Россия, Бельгия, Международные соглашения и дипломатия
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