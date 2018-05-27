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Китай обвинил США во вторжении в свои воды в Южно-Китайском море

19:35 27.05.2018
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Корабли ВМС США самовольно вторглись в территориальные воды в Южно-Китайском море, говорится в заявлении официального представителя Министерства обороны КНР У Цяня.

Как пишет РИА Новости, речь идет об акватории Парасельских островов (Сиша — кит.).

Китай в ответ направил авиацию корабельного базирования, которая произвела распознавание "свой-чужой" и сделала американским кораблям предупреждение о том, что они должны покинуть акваторию.

Представитель оборонного ведомства назвал очередные маневры американских кораблей провокацией, "нарушением законов КНР и соответствующих международных норм, серьезным бесцеремонным нарушением территориального суверенитета Китая". По его словам, этот шаг подрывает стратегическое взаимодоверие между вооруженными силами двух стран, а также угрожает миру и стабильности в Южно-Китайском море.

Пекин выразил решительный протест и призвал Вашингтон прекратить провокации.

Кроме того, в Министерстве обороны Китая заявили, что усилят обороноспособность страны на море и в воздухе, а также будут отстаивать государственный суверенитет и национальную безопасность.

Представитель оборонного ведомства назвал очередные маневры американских кораблей провокацией, "нарушением законов КНР и соответствующих международных норм, серьезным бесцеремонным нарушением территориального суверенитета Китая". По его словам, этот шаг подрывает стратегическое взаимодоверие между вооруженными силами двух стран, а также угрожает миру и стабильности в Южно-Китайском море.

Пекин выразил решительный протест и призвал Вашингтон прекратить провокации.

Кроме того, в Министерстве обороны Китая заявили, что усилят обороноспособность страны на море и в воздухе, а также будут отстаивать государственный суверенитет и национальную безопасность.

Темы: Китай, США, Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.05.2018, 07:22
Гость: Ну

езжайте в Китай, раз свой президент не нравится. А Вы про какую страну имеете ввиду?
28.05.2018, 03:39
Гость: Длинный нос

Это международные воды- что эскадра США и подтвердила наглядно.
27.05.2018, 22:26
Гость: Завидую китайцам!

Сразу строго предупредили! Нам бы такого президента!
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