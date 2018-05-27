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Четверо российских военных погибли в результате атаки боевиков в Сирии

12:25 27.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Во время атаки боевиков в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли двое российских военных советников, еще двое умерли в госпитале.

«В темное время суток артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь»,— говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, бой с террористами длился около часа, в ходе него уничтожены 43 боевика и 6 автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.

Когда именно произошла атака и откуда были погибшие, оборонное ведомство не уточняет. При этом портал «Чита.ру» сообщает о гибели четверых военных из Забайкалья. Среди них, в частности, 32-летний старший лейтенант Сергей Елин и 23-летний сержант Игорь Михайлов. По информации, полученной от источников, военнослужащие погибли 23 мая при обстреле в Сирии, пишет «Коммерсант».

Темы: Сирия, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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27.05.2018, 21:09
Гость: ВДВ

Атака боевиков на артиллерийскую батарею в сирийской провинции Дейр-эз-Зор было стремительным и тщательно спланированным, поэтому сирийской правительственной армии и российским военнослужащим не удалось избежать потерь. Такое заявление сделал в эфире НСН глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ, Герой РФ Владимир Шаманов.

«В районе Дер-эз-Зора очень сложная местность, артиллерийская батарея прикрывала свой сектор. Нападение, которое произошло, было заранее спланировано. Боевики передвигались на быстроходных автомобилях Toyota с крупнокалиберными пулеметами», - рассказал Шаманов, который специально по просьбе редакции уточнил подробность в Генштабе.

По словам генерала, на батарее было собственное охранение, которое и уничтожило нападавших. В ходе завязавшегося боя большинство террористов было перебито огнем из стрелкового и коллективного оружия. Однако та стремительность, с которой боевики осуществили свою атаку, «внесла элемент непредсказуемости».

«Сирийские военнослужащие, которые находились на батарее и которые осуществляли ее непосредственное охранение, вместе с нашими военными достойно выполнили стоящие задачи. К сожалению, мы понесли потери – двое погибли, еще двое скончались от ран и трое ранены. В целом ситуация понимаемая, как говорят в таких случаях. То, что террористам был нанесен такой урон, показывает, что сирийское командование и наши советники добились высоких показателей в подготовке военнослужащих правительственной армии Сирии.
27.05.2018, 21:06
Гость: ВДВ

Были!
27.05.2018, 21:06
Гость: ВДВ

им из Лондона лучше знать
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