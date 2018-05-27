Четверо российских военных погибли в результате атаки боевиков в Сирии

12:25

Во время атаки боевиков в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли двое российских военных советников, еще двое умерли в госпитале.

«В темное время суток артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь»,— говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, бой с террористами длился около часа, в ходе него уничтожены 43 боевика и 6 автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.

Когда именно произошла атака и откуда были погибшие, оборонное ведомство не уточняет. При этом портал «Чита.ру» сообщает о гибели четверых военных из Забайкалья. Среди них, в частности, 32-летний старший лейтенант Сергей Елин и 23-летний сержант Игорь Михайлов. По информации, полученной от источников, военнослужащие погибли 23 мая при обстреле в Сирии, пишет «Коммерсант».