СМИ сообщили о желании Хиллари Клинтон возглавить Facebook

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Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон захотела стать гендиректором соцсети Facebook.

«Это крупнейшая новостная платформа в мире. Мы можем слушать гениальных, опытных писателей, таких как Дэвид Игнатиус и пытаться быть в курсе новостей», — приводит слова американского политика газета The Washington Post.

Она отметила, что большинство граждан США узнают все новости из Facebook.

Клинтон затронула недавний скандал вокруг соцсети с утечкой личных данных миллионов пользователей, отметив, что инцидент является «неожиданным последствием принятой в Facebook бизнес-модели.

В начале мая социальная сеть Facebook заявила о подготовке к масштабной реорганизации после скандала с утечкой личной информации о миллионах пользователей, пишут «Известия». Во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа сотрудничавшая с ним британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook.