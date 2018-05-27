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СМИ сообщили о желании Хиллари Клинтон возглавить Facebook

13:46 27.05.2018
Хилари Клинтон. Фото с сайта pkonweb.com
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Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон захотела стать гендиректором соцсети Facebook.

«Это крупнейшая новостная платформа в мире. Мы можем слушать гениальных, опытных писателей, таких как Дэвид Игнатиус и пытаться быть в курсе новостей», — приводит слова американского политика газета The Washington Post.

Она отметила, что большинство граждан США узнают все новости из Facebook.

Клинтон затронула недавний скандал вокруг соцсети с утечкой личных данных миллионов пользователей, отметив, что инцидент является «неожиданным последствием принятой в Facebook бизнес-модели.

В начале мая социальная сеть Facebook заявила о подготовке к масштабной реорганизации после скандала с утечкой личной информации о миллионах пользователей, пишут «Известия». Во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа  сотрудничавшая с ним британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook.

Темы: США, Социальные сети в мире
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Комментарии читателей
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27.05.2018, 20:59
Гость: чем бы баба не тешилась

лишь бы не беременела
27.05.2018, 17:49
Гость: УККГ

А ЧТО УЖЕ РОССИЕЙ ПЕРЕДУМАЛА ПОРУЛИТЬ?
27.05.2018, 17:13
Гость: Павел

Ну, дайте ей хоть Фейсбуком поруководить. Хотя, на мой взгляд, ей бы моделью стать, для этих, ну, резиновых заменителей.
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