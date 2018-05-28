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Пентагон ответил на слова Китая, обвинившего США в нарушении суверенитета

13:21 28.05.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Представитель пресс-службы Пентагона Кристофер Логан прокомментировал заявление властей Китая о том, что появление американского эсминца Higgins и крейсера с управляемым ракетным вооружением Antietam в Южно-Китайском море является нарушением суверенитета КНР.

По утверждению представителя Пентагона, корабли ВМС США прошли в 12 морских милях от Парасельских островов (Сиша) в полном соответствии с международным законодательством о свободе судоходства, сообщает «Русская Весна».

«Силы США действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе на ежедневной основе, в том числе в Южно-Китайском море. Все действия выполняются в соответствии с международным законодательством и демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где разрешено законом», — заявил Логан.

Напомним, что после появления кораблей ВМС США в регионе Китай направил в спорный район авиацию корабельного базирования, которая сделала предупреждение американским военным судам.

Темы: Китай, США, Отношения США и Китая, Министерство обороны США (Пентагон)
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