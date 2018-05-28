«Боинг» и либералы

Международная следственная группа (JIT) обнародовала промежуточные результаты расследования причин трагедии в Донбассе

Крушение МН17 над Донбассом. Стоп-кадр с видео

Голландские эксперты утверждают, будто «Бук», сбивший в 2014 году над Украиной индонезийский пассажирский лайнер, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде, расположенной в Курске. В качестве доказательства была предъявлена обшивка двигателя ракеты. Нидерланды и Австралия обвинили Россию в причастности к катастрофе и призвали вступить в переговоры «для установления справедливости». Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что Москва должна взять на себя ответственность за крушение.

Такие обвинения предъявляются уже не первый раз (и каждый раз без убедительных доказательств!), и Россия всегда их категорически отвергала. Выступая на Международном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин заявил: ракета, сбившая малайзийский «Боинг» на востоке Украины, не принадлежала России. «Повторяю, – сказал он, – там несколько версий, в том числе и версия, что это ракета украинской армии, и самолет, и так далее. Но повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании».

Он добавил, что Россия не допущена к расследованию, а аргументы, которые она предлагает, не принимает комиссия, ведущая следствие. При этом президент обратил внимание на то, что Украина не выполнила обязательства по закрытию воздушного пространства.

«Почему-то тот факт, что Украина не выполнила своих обязательств, предусмотренных ИКАО, международной организацией по гражданской авиации, и не закрыла воздушное пространство над территорией, где шли боевые действия, об этом почему-то даже никто не вспоминает», – сказал Путин.

В Минобороны подтвердили, что ни один российский ЗРК никогда не пересекал украинскую границу. В ведомстве указали, что все выводы JIT базируются в основном на информации из соцсетей, а показания очевидцев и данные российской стороны игнорируются.

По данным российского Минобороны, ракету, фрагмент которой представила JIT, произвели в СССР в 1986 году. При этом срок годности таких ракет составляет 15 лет, все их утилизировали после 2011 года.

Кроме того, в ведомстве отметили, что следствие замалчивает данные о дате и месте обнаружения двигателя, возможно, из-за того, что он может принадлежать Украине. После развала СССР у Киева осталось около 20 дивизионов "Бук", а новых ракет Украина с 1991 года не покупала. В Минобороны также напомнили, что передали следствию первичные данные с радара "Утес-Т", который 17 июля 2014 года работал в Ростовской области. Радар не зафиксировал приближение каких-либо воздушных объектов к лайнеру с востока.

В Минобороны раскритиковали доклад британской организации Bellingcat о крушении малайзийского «Боинга». В данном докладе говорится о том, что к катастрофе якобы причастны российские военные. Из сообщения Минобороны: «Обращает на себя внимание, что все удручающие своей глупостью домыслы „расследователей“ основаны на старом фейке с имитацией радиоперехвата разговора неустановленных лиц, опубликованном еще 18 июля 2014 года (на следующий день после катастрофы) Службой безопасности Украины».

В военном ведомстве подчеркнули, что упомянутые в докладе Bellingcat офицеры были давно уволены с военной службы, о роде их деятельности Минобороны не знает. В сообщении говорится, что и другие якобы «улики» псевдорасследователей не выдерживают никакой критики.

В Минобороны напомнили, что обвинения по стилю подачи и безапелляционности крайне похожи на те, что выдвигались в адрес России перед прошедшими зимними Олимпийскими играми в Южной Корее. А сейчас, добавим, выдвигаются накануне проведения в России Чемпионата мира по футболу.

Словом, никаких весомых доказательств снова нет, и все обвинения против России, как это совершенно очевидно, носят характер политического заказа и высосаны из пальца, да и вообще окончательного выводов тоже еще нет.

Но вот, что удивительно, не дожидаясь даже конца расследования, отечественные либералы в один голос заголосили, снова обвиняя свою собственную страну.

В их печатном рупоре – «Эхе Москвы» только за один день помещено 10 (!) материалов, в которых штатные комментаторы безо всяких обиняков в унисон с Западом назначают Россию виновником.

«Международная следственная группа установила, – пишет на «Эхе», уверяя, что следствие уже закончено, Геннадий Гудков, бывший депутат Госдумы, но после изгнания из нее превратившийся в яростного русофоба, – что лайнер был сбит установкой «Бук», стоящей на вооружении 53-й ракетной бригады, расквартированной в Курске. Итоги расследования признаны практически всеми ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ западных стран, ЕС и НАТО, а США уже призвали Россию «прекратить врать».

А теперь просто вдумайтесь в ситуацию, – вставая в позу прокурора восклицает Гудков, – российское руководство на весь мир неоднократно заявляло, что российских войск, а значит, и «Буков» на Украине не было и нет, а РФ как держава никакого участия в вооруженном конфликте в бывшей братской республике вообще не принимает.

Государственные мужи который год подряд со всех телеэкранов твердят: «Мы «Боинг» не сбивали, это сами украинцы. И вообще это был не наш «Бук»!... Наши лидеры с первых минут знали, что Россия повинна в трагической гибели 300 невинных людей. Но вместо того, чтобы повиниться, признать вину и выразить соболезнования родным, наши руководители, призывающие каждый день граждан России жить по чести и закону, трусливо и подло пытались замести следы кровавого преступления.

И все эти годы нам нагло и цинично врали! Вы, дорогие соотечественники, просто вдумайтесь, кто управляет страной! Люди без морали, нравственности, совести и чести», – с пафосом негодует Гудков и грозит своей собственной стране: «Впереди — международный суд!».

«Россия могла бы признать своё участие в трагедии, – цинично ерничает на «Эхе» другой его штатный автор, сбежавший на Украину Матвей Ганапольский, – принести глубочайшее извинение и раскаяние, выплатить гигантские компенсации. Вопрос был бы закрыт. Но этого не будет, ибо тогда рушится главный лживый миф, что «настамнет». А значит, нужно стать стороной Минского процесса, признать поставки оружия бандитам и нести ответственность за 12 000 убитых украинцев от российского оружия».

«Россия делает вид, что она не понимает свое место, – издевается на «Эхе» либеральный журналист Леонид Радзиховский, который тоже считает, что Россия виновата априори. – А ее место – это место обвиняемого, отнюдь не участника процесса, отнюдь не одного из тех, кто расследует... Проблема в том, что Россия идет по линии дурной бесконечности лжи. Вот, почему Россия всё это упорно скрывает, упорно стоит на позиции отрицалова? – спрашивает он, переходя на уголовный жаргон. – Потому что на этом построена вся российская политика… Российское руководство исходно врет и врет всё время, а еще и потому, что кроме этого вранья, конкретного вранья есть еще системное вранье. Системное вранье называется «пиар-образ Путина», который никогда не отступает, который всегда всех переигрывает, который никогда не признает никаких ошибок».

А Сергей Пархоменко на «Эхе» фактически уже призывает к введению против России за «Боинг» санкций. «Будут еще одни санкции конкретные по «Боингу» МН17. Это будет еще один мотив, по которому будут приниматься законы в разных странах и в разных межгосударственных объединениях теперь Евросоюза о том, что, поскольку страна скрывает своих преступников, поскольку она отказывается признавать решения компетентного суда, который с достаточной надежностью принял свое решение, — эта страна подлежит наказанию в форме санкций. Вот то, что нам предстоит в результате», – грозит России Пархоменко.

Кстати, а этот господин в курсе, что за призывы к санкциям против России теперь у нас вводится уголовное наказание?

Но в таком откровенно русофобском духе – все остальные статьи на «Эхе»: Россия виновата, должна немедленно повиниться и посыпать голову пеплом, а ее руководители нагло лгут своей стране и всему миру. Хотя даже самая элементарная логика буквально вопиет против таких нелепых, просто кощунственных обвинений: ну зачем, спрашивается, России нужно было сбивать пассажирский «Боинг»?! А вот та же логика неумолимо подсказывает, что это позарез нужно было Украине (а точнее, тем, кто этой страной сейчас руководит) для того, чтобы устроить против России очередную чудовищную провокацию, что сейчас и происходит.

А потому при виде такого яростного и явно согласованного напора доморощенных либеральных публицистов, голосящих о «сбитом Россией «Боинге», сразу возникает мысль о том, что такой шум и гвалт поднят не случайно. Уже давно замечено, что «Эхо Москвы» постоянно действует строго в русле всех поднимаемых на Западе русофобских кампаний. Вообще уже давно возникло подозрение, что на самом деле этим СМИ руководят вовсе не в России, а из Вашингтона.

Ведь для «Эха» все, что говорят официальные руководители РФ, – наглая и беспардонная ложь, а вот все голословные обвинения против нашей страны со стороны Запада – истина в последней инстанции.

Любопытно, что на самом Западе, ни в Америке, ни в Европе невозможно найти другое такое массовое СМИ, которое бы с такой яростью, с таким упорством и такой последовательностью нападало бы на свою собственную страну.

Чем это объяснить? Да только одним: те, кто этим СМИ руководит и те, кто для него фабрикует чудовищные обвинения против России, уже давно перешли на другую сторону баррикад в бушующей сейчас в мире информационной войне Вашингтона и его сателлитов против России, открыто добиваются свержения избранного народом ее руководства, прибегая для этого к самой грязной лжи и клевете. Непонятно другое, почему мы так долго это терпим?