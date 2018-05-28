Российские советники в Сирии погибли не без помощи «западных партнеров»

В целом действия США направлены не столько на поддержание и усиление стабильности, сколько на сохранение собственного военного присутствия

Минобороны РФ сообщило, что в результате вечернего нападения на артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор два российских военных советника погибли на месте, еще двое скончались в больнице, несколько ранены. Со стороны нападавших 43 погибших и шесть уничтоженных автомобилей, сообщили в ведомстве.

Фото с сайта nakanune.ru

И вполне возможно, что этого нападения, потерь российских советников не было бы, если бы не западная коалиция (так называемые наши "западные партнеры"), которая вносит каждый раз свою неожиданную лепту. Об этом рассказал военный аналитик Владимир Евсеев.

- Почему нападение совершено именно на эту базу?

- Есть несколько событий, которые могли привести к этой трагедии. Во-первых, освобождение палестинского лагеря Ярмук было обеспечено за счет вывода боевиков в пустынную зону, которая примыкает к провинции Дейр эз-Зор. Выход боевиков туда мог усилить позиции радикалов. Возможно, они смогли стянуть других боевиков, которые стали применять более активные действия против российской базы. То есть в любом случае появление дополнительного количества боевиков сказалось отрицательно на безопасности провинции Дейр эз-Зор.

Во-вторых, Соединенные Штаты Америки сейчас проводят операцию по ликвидации запрещенного в России ИГИЛ совместно с вооруженными силами Ирака. Возможно, что идет не ликвидация, а вытеснение боевиков, что тоже могло спровоцировать такого рода атаку. По-видимому, там находилась российская группа спецназа, которая обеспечивала наведение артиллерии, и она оказалась в этот момент как раз в месте атаки радикалов. Потери серьезные.

- Что теперь может предпринять наша сторона? Укрепление позиций?

- Я полагаю, что Россия в свете того, что происходит, предпримет дополнительные меры по усилению своего военного присутствия. В настоящее время на аэродроме рядом с городом Дейр эз-Зор уже развернута эскадрилья боевых вертолетов, имеется несколько самолетов-штурмовиков. Но, возможно, сейчас будет усилена авиационная составляющая, и я полагаю, что может быть усиление российского спецназа в этой зоне, потому что провинция стала представлять серьезную опасность ввиду того, что туда вывели часть боевиков.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки проводят операцию не столько по ликвидации, сколько по вытеснению боевиков, фактически они их вытесняют на территорию, которую контролирует сирийская армия. Таким образом они [американцы] усугубляют ситуацию. И в целом действия США, которые направлены не столько на поддержание и усиление стабильности, сколько на сохранение собственного военного присутствия, являются серьезным дестабилизирующим фактором на фоне непропорциональных действий со стороны Израиля.

- То есть действия США направлены не против террористов, а, скорее, на извлечение собственной выгоды?

- Получается, что освобождение Восточной Гуты и палестинского лагеря Ярмук не привело к стабильности.

Более того, ситуация стала более нестабильна. И это требует активного российского как военного присутствия в провинции Дейр эз-Зор, так и, по-видимому, проведения переговоров в первую очередь с суннитскими племенами этой провинции с целью обеспечения их лояльности к деятельности сирийской армии.

Но это требует, опять же, неких договоренностей, потому что во время присутствия ИГИЛ на этой территории руководители племен получали до четверти стоимости той нефти, которая продавалась. Видимо, придется идти на некие договоренности, в том числе материальные, с целью обеспечения лояльности суннитских племен. От этого сейчас многое зависит. Плюс, я полагаю, нужно скоординировать деятельность с иранской стороны.

- На Ваш взгляд, не ликвидация, а именно вытеснение боевиков со стороны США – намеренный процесс?

- Соединенные Штаты Америки в чем заинтересованы – в сохранении своего контроля над нефтяными полями в провинции Дейр эз-Зор. А это обеспечивается в том числе французскими войсками, но основной, конечно, силовой компонент в Сирии представлен сирийскими курдами. Соответственно, тут возможны два варианта: либо вытеснение боевиков, либо есть договоренности по их добровольному уходу – такое уже имело место, в частности, по провинции Ракка. США, вполне возможно, договариваются с боевиками об их перемещении на те территории, на которых расположена сирийская армия.

Таким образом создается проблема для сирийской армии, и это уже привело к жертвам с российской стороны. Я думаю, в таких условиях Россия будет реагировать более жестко на те действия администрации Дональда Трампа, которые носят провокационный характер.

Я думаю, что сейчас Россия будет меньше обращать внимания на позиции некоторых государств, которые дестабилизируют ситуацию на юге Сирии. И в этих условиях Россия, наверное, должна более жестко реагировать и по южной зоне деэскалации, потому что, когда там есть боевики, которых фактически поддерживают со стороны США, либо готовят на территории Иордании, тогда на это Россия тоже должна реагировать.

- Если США и коалиция – это дестабилизирующий фактор, то, возможно, лучше было бы вообще без них?

- Было бы крайне желательно, чтобы их присутствие было сокращено. Последствия от американского дестабилизирующего влияния нужно минимизировать, а для этого было бы крайне желательно, чтобы США на юге Сирии не присутствовали вообще. То есть желательно, чтобы, во-первых, исчезла их база на юге Сирии, это граница с Ираком.

Присутствие США, которые фактически готовят радикалов, носит дестабилизирующий характер, поэтому, чем быстрее удастся США вытеснить с юга Сирии, тем будет лучше для безопасности.

Но здесь возникает вопрос о том, что там пересекаются интересы не только США, но и Иордании и Израиля. По-видимому, Россия должна минимизировать присутствие и других игроков на юге Сирии с целью обеспечения стабилизации.