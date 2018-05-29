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ЕС осудил признание Абхазии и Южной Осетии Сирией

21:46 29.05.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Европейский союз вслед за США осудил решение Сирии признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Представитель ЕС заявил, что поддерживает позицию Грузии

Как сообщил журналистам официальный представитель ЕС в Тбилиси Янош Херман, «решение Сирии признать независимость Абхазии и Южной Осетии противоречит не только нормам международного права, но и принципам ЕС».

По словам Хермана, Евросоюз стоит на стороне Грузии, поддерживая территориальную целостность этой страны и будет придерживаться этой позиции и в дальнейшем, пишет РБК.

В заявлении, которое распространило внешнеполитическое ведомство Евросоюза, также указывается, что решение Сирии противоречит резолюциям ООН.

Посол США в Тбилиси Элизабет Руд заявила, что американское законодательство предусматривает серьезные последствия для тех стран, которые признают Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств. Она заявила, что Соединенные Штаты призывают не только Сирию, но также Никарагуа, Венесуэлу и Науру отказаться от признания.

С осуждением решения Дамаска также выступили Франция, Литва, Латвия, Германия, Украина.

29 мая Дамаск признал независимость Южной Осетии и Абхазии и договорился с двумя частично признанными государствами об установлении дипломатических отношений и открытии посольств. Грузия вслед за этим заявила о разрыве дипотношений с Сирией.

Темы: Абхазия, Сирия, Южная Осетия, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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30.05.2018, 06:00
Гость: Трезвый

Все путем.Признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии говорит что Сирия настоящий союзник России.При этом наши "союзники" по ОДКБ и ЕАЭС наложили в штаны боясь санкций Запада и до сих пор не признают волю осетинского и абхазского народов.Придет время когда абхазы станут полноценным членом Евразийского Союза,а южные осетины воссоединятся в единую республику в составе РФ.Асад молодец!
30.05.2018, 01:19
Гость: Хмы

Асад наверное очень шибко расстроился из за этого.
30.05.2018, 01:19
Гость: Vlad

О какой незаконности может идти речь?
Абхазия вышла из состава Грузии ровно в тот момент, когда Грузия вышла из СССР по законодательству, действовавшем в тот момент в СССР. Автономные республики независимо от союзных республик должны были определять свое отношение к СССР. Абхазия решила остаться, тем самым выйдя из состава Грузии. К тому же, ее независимость была подтверждена в ходе грузино-абхазской войны. О какой территориальной целостности прекратившей свое существовании Грузинской ССР тогда может идти речь?
С Осетией, если бы Грузия на нее не поперла, еще были бы варианты признавать-не признавать. Но война, в которой Грузия потерпела поражение, дала независимость и Осетии.
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