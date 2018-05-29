ЕС осудил признание Абхазии и Южной Осетии Сирией

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Европейский союз вслед за США осудил решение Сирии признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Представитель ЕС заявил, что поддерживает позицию Грузии

Как сообщил журналистам официальный представитель ЕС в Тбилиси Янош Херман, «решение Сирии признать независимость Абхазии и Южной Осетии противоречит не только нормам международного права, но и принципам ЕС».

По словам Хермана, Евросоюз стоит на стороне Грузии, поддерживая территориальную целостность этой страны и будет придерживаться этой позиции и в дальнейшем, пишет РБК.

В заявлении, которое распространило внешнеполитическое ведомство Евросоюза, также указывается, что решение Сирии противоречит резолюциям ООН.

Посол США в Тбилиси Элизабет Руд заявила, что американское законодательство предусматривает серьезные последствия для тех стран, которые признают Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств. Она заявила, что Соединенные Штаты призывают не только Сирию, но также Никарагуа, Венесуэлу и Науру отказаться от признания.

С осуждением решения Дамаска также выступили Франция, Литва, Латвия, Германия, Украина.

29 мая Дамаск признал независимость Южной Осетии и Абхазии и договорился с двумя частично признанными государствами об установлении дипломатических отношений и открытии посольств. Грузия вслед за этим заявила о разрыве дипотношений с Сирией.