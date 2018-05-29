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Посольство сообщило о задержаниях в Лондоне российских детей

19:09 29.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Сайт российской дипмиссии в Великобритании опубликовал обращение к гражданам, которые отправляют детей в эту страну без сопровождения взрослых. Дипломаты указывают, что «в последнее время имели место немотивированные задержания и допросы детей из России сотрудниками британской пограничной службы».

Посольство рассказало о «вопиющем примере превышения полномочий» сотрудниками паспортного контроля в лондонском аэропорту Хитроу. Они задержали на 12 часов ребенка, у которого были виза и согласие родителей на выезд без сопровождения, отобрали у него личные вещи и допрашивали трижды по 40 минут, отмечают в дипмиссии. Родителей проинформировали о случившемся почти через девять часов после задержания.

Дипломаты указывают, что сотрудники Хитроу отказались передавать ребенка встречающему родственнику или представителю российского посольства, а затем под предлогом «отсутствия уверенности в безопасном пребывании несовершеннолетнего на территории Великобритании» отправили его ночным рейсом в Москву.

«По существу это отражает сформировавшийся дискриминационный подход британских властей в отношении российских граждан», — говорится в сообщении дипмиссии.

Посольство призвало родителей, отправляющих детей в Великобританию, «оценивать целесообразность поездок и связанные с ними риски», а при невозможности отложить поездку тщательно проверять комплект необходимых документов.

14 мая посольство России предупреждало о «немотивированных задержаниях» и допросах в Хитроу, однако о детях тогда не говорилось, отмечает РБК.

Посольство призвало россиян при столкновении с подобными ситуациями сообщать об этом на основе конфиденциальности по электронной почте info@rusemb.org.uk. В российской дипмиссии отмечают, что информация о таких случаях нужна для учета, а также для предотвращения возможного дискриминационного подхода со стороны британских властей в отношении российских граждан, прибывающих в Великобританию.

Темы: Великобритания, Посольства и консульства в мире
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Комментарии читателей
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29.05.2018, 23:55
Гость: Яшку-цыгана может и пустят.

Валерку,Даньку и Ксанку-врядли.
29.05.2018, 23:51
Гость: Гы-гы- Никого на свете не боюсь

, кроме родных властей==
В чем пробл? Чемодан,котомка, собачонка, аэропорт...в Лондон , к ребенку.
29.05.2018, 23:47
Гость: Яков Кедми -агент и провокатор на содержании

У кого?
Неужели.....
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