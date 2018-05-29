Украина — Венгрия: второй фронт Будапешта

14:31

18 мая новое венгерское правительство провело своё первое «инаугурационное» заседание, на котором был принят важный документ – меморандум о защите закарпатских венгров

Адресован меморандум главам государств и правительств стран-членов НАТО и генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу. В документе отмечается, что Украина нарушает ряд международных соглашений, в том числе Европейскую хартию по правам человека, Европейскую хартию региональных языков и Соглашение об ассоциации с ЕС.

Инаугурационное заседание правительства Венгрии. Фото с сайта kormany.hu

В Будапеште считают, что официальный Киев не выполняет свои обязательства перед НАТО и ставит под угрозу курс Украины на интеграцию с Североатлантическим альянсом. В связи с этим венгерское правительство предлагает, чтобы Украина освободила национальные меньшинства, связанные со странами НАТО, от исполнения дискриминационных законов, нарушающих их права.

По сути, Будапешт потребовал особых прав для закарпатских венгров, отделив их тем самым от остальных украинских граждан и поставив под вопрос суверенитет Украины. Если Киев выполнит условия Будапешта, ему придётся поступиться частью своих полномочий в отношении значительной группы населения (численность венгерской общины Закарпатья – примерно 150 000 человек).

Меморандум был принят на заседании, где другие серьёзные вопросы не обсуждались. Будапешт ясно показал, что положение закарпатских венгров – один из приоритетов венгерского правительства. Тема эта давнишняя, но обострение началось с принятия в сентябре 2017 года украинского закона «Об образовании». Целью закона было дальнейшее вытеснение русского языка из сферы образования, о венграх не думали, а в итоге все национальные меньшинства Украины практически полностью лишились возможности учиться на родном языке.

Будапешт реагировал жёстко. Венгрия блокировала все интеграционные телодвижения Украины по линии ЕС и НАТО. Заседания комиссии Украина – НАТО отменялись уже трижды. Убедительного ответа на это у Киева нет.

Украинские власти растеряны. Помнится, ещё прошлой осенью, когда у стен украинского посольства в Будапеште готовилась акция «Самоопределение для Закарпатья», ведомство Павла Климкина направило Венгрии ноту протеста и потребовало запретить мероприятие, однако акция состоялась. А один из участвовавших в митинге депутатов праворадикальной партии «Йоббик» демонстративно надел футболку с надписью: «Крым – это Россия, Закарпатье – это Венгрия».

После появления меморандума 18 мая украинский посол в Венгрии Любовь Непоп сделала вид, что ничего особенного не произошло. Пока главным «достижением» этого посла остаётся изъятие в феврале венгерских географических карт, на которых Крым обозначен частью России. А вот меморандум правительства Орбана Непоп не заметила – на ее страничке в «Фейсбуке» об этом нет ни слова. Также повёл себя и МИД Украины: ни заявлений, ни комментариев! Венгерский меморандум обсуждали в основном СМИ.

Минобрнауки Украины стало готовить новый проект «О полном среднем общем образовании». Когда документ опубликовали, оказалось, что нацменьшинствам вышло послабление: обучение на украинском языке должно составлять только 80%, а не все сто. Однако венгров это вряд ли устроит.

Решительно действовали лишь украинские радикалы. Сначала в ноябре 2017-го боевики организации «Карпатская сечь» устроили потасовку у горсовета Берегово и сорвали со здания флаг Венгерской Республики. Этот райцентр – сердце венгерской общины Закарпатья, и трёхцветное полотнище установлено на здании городского совета на вполне законных основаниях.

А в феврале сего года атакам подвергся венгерский культурный центр в Ужгороде. Здание серьёзно пострадало от пожара, виновных нашли, и выяснилось, что одно нападение совершили польские правые из группировки «Фаланга», а в организации второго подозревают участника АТО.

Своё слово в противостоянии с Венгрией сказало и Министерство обороны Украины. В военном ведомстве возник план разместить в Берегово батальон 128-й украинской горно-пехотной бригады. В Будапеште это восприняли как недружественный шаг, и глава венгерского МИД Петер Сийярто сделал резкое заявление. Основания для этого у него есть: последнюю воинскую часть в Берегово ликвидировали пятнадцать лет назад и внезапное решение вернуть в город военных выглядит как запугивание закарпатских венгров в пику Будапешту.

Вместе с тем на Украине категорически отказываются признать, что с Закарпатьем не всё гладко. В конце апреля сайт «Крым. Реалии» беседовал с экспертами и чиновниками на тему «венгерского сепаратизма». Все участники беседы чуть ли не хором утверждали, что проблем нет, а губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль привычно свалил всё на ФСБ.

Между тем проблемы в Закарпатье есть. Есть русины, которых Киев считает «этнографической группой» и отказывает им в праве считаться самостоятельным народом. Помнят в Закарпатье и игнорируемый Киевом референдум 1991 года, когда большинство населения области проголосовало за автономию.

Венгерский вопрос в Закарпатье – тоже проблема. Пока существовал сильный Советский Союз, посягать на суверенитет СССР никто не смел. А теперь в Венгрии всё время напоминают жителям Берегово и окрестностей, где их настоящая родина-мать. Береговский район Закарпатской области превратился в «маленькую Венгрию» с памятниками Шандору Пётефи и другим героям соседней страны. В райцентре появились венгерская гимназия и венгерский институт. Противопоставить этому Киеву нечего. Понизившийся в сравнении с эпохой СССР геополитический статус Украины не позволяет противостоять экспансии западных соседей.

Ослаблять хватку Будапешт не собирается. В конце апреля в Киеве побывала Ярослава Хортяни, депутат парламента Венгрии, председатель Европейского конгресса украинцев и первый заместитель председателя Всемирного конгресса украинцев (сама Хортяни родом с Тернопольщины, но сорок лет живёт в Венгрии). В обширном интервью она сказала, что войны между двумя странами не будет, но если Украина не сядет за стол переговоров, то получит второй фронт – дипломатический (под первым Хортяни подразумевает «войну с Россией»).

Меморандум правительства Орбана стал подтверждением её слов. Первым же своим шагом новое венгерское правительство показало, что речь идёт о последовательном политическом курсе. И, конечно, существенно то, что Венгрия апеллирует к НАТО. Если Будапешт сумеет представить давление Киева на своих соотечественников (значительное их большинство имеют венгерские паспорта) как угрозу национальной безопасности Венгрии, могут вспомнить о пятой статье Устава НАТО, предполагающей коллективную реакцию в ответ на нападение на одну из-стран членов альянса.

Автор - Александр Мартыненко