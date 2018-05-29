В Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко

22:24

В Днепровском районе Киева застрелили российского писателя и журналиста Аркадия Бабченко, сообщил отдел коммуникации полиции украинской столицы.

"На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения - предварительно в спину - пострадавший скончался", - сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Как отмечается, погибший - 41-летний гражданин РФ, ведущий одного из телеканалов.

В настоящее время следователи Днепровского управления полиции устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает "Интерфакс".

Об этом инциденте ранее также сообщал заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев в своем фейсбуке. "В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", - написал он.

Аркадий Бабченко (1977 года рождения) - российский писатель и оппозиционный журналист, военный корреспондент, издатель. В феврале 2017 года А.Бабченко сообщил, что временно покинул Россию в связи с угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. После этого он жил в Праге, затем в Израиле, с августа 2017 года находился в Киеве.