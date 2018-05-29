]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко

22:24 29.05.2018

В Днепровском районе Киева застрелили российского писателя и журналиста Аркадия Бабченко, сообщил отдел коммуникации полиции украинской столицы.

"На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения - предварительно в спину - пострадавший скончался", - сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Как отмечается, погибший - 41-летний гражданин РФ, ведущий одного из телеканалов.

В настоящее время следователи Днепровского управления полиции устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает "Интерфакс".

Об этом инциденте ранее также сообщал заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев в своем фейсбуке. "В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", - написал он.

Аркадий Бабченко (1977 года рождения) - российский писатель и оппозиционный журналист, военный корреспондент, издатель. В феврале 2017 года А.Бабченко сообщил, что временно покинул Россию в связи с угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. После этого он жил в Праге, затем в Израиле, с августа 2017 года находился в Киеве.

Темы: Украина, Происшествия в мире, СМИ и журналистика
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.05.2018, 06:14
Гость: Геоцентр

Это большая политика. На все есть причины. Скакать нужно тоже с умом.Тебе этого не понять.
30.05.2018, 06:13
Гость: Владимир Москва

дебилы а не гости. убивают на территориях фашистских государств. убивают тамошние власти, а потом прикрываются мошенническими международными комиссиями из этих же государств. именно так действовали фашисты в германии. чтобы в дальнейшем избежать надо перечисленных и похожих тварей расстреливать у себя. не ждать когда меры примут ми5, цру и прочие гестаповские выученики. и уж тем более не обращать внимание на визги их выкормышей. Малороссия есть неотьемленная часть Российской Империи, временно окупированная польскими хлопами.
30.05.2018, 06:11
Гость: Трезвый

Ошибка.Убитый Бабченко был не российским писателем и журналистом,а киевским и нечего врать с заголовка.Просто этот либераст в России ранее отрабатывал деньги своих западных спонсоров и когда стало трудно их получать он вернулся на свою родину где занимался тем же-лаял на РФ.
Сейчас хохласрач на сайте будет обвинять в его смерти РФ так как это оплачивается с того же источника с которой пил и жрал "оппозиционный" деятель пера и самое лучшее для всех это просто не обращать внимание на ложь.Все пройдет через недельку так как на "Юкрейн" проблемы (денежные) между подельниками принято решать убийством.
Все комментарии (14)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.