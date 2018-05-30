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В «Газпром» пришли с обыском из-за Украины

15:31 30.05.2018
Фото Alexey M с сайта wikimedia.org
Фото Alexey M с сайта wikimedia.org
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Швейцарские власти пришли с обыском в офис «Газпрома».

Органы власти провели опись имущества «дочки» российской компании — Nord Stream, которая выступает оператором газопровода «Северный поток», сообщает источник агентства ТАСС.

Как отмечает агентство, опись была произведена в рамках решения Стокгольмского арбитража, по которому российская компания должна выплатить украинской компенсацию. «Местные судебные приставы провели опись имущества в офисе Nord Stream в Цуге в рамках обеспечительных мер по исполнению решения Стокгольма», — заявил один из источников агентства.

Официально «Газпром» от комментариев отказался, однако источник внутри компании подтвердил факт визита приставов, отметив при этом, что ничего арестовано не было.

В марте коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко утверждал, что украинская сторона может инициировать арест российских активов в Швейцарии, сообщает «Лента.ру». Речь шла именно про акции компаний Nord Stream и Nord Stream 2, контрольный пакет в которых принадлежит российскому «Газпрому».

30 мая стало известно, что «Нафтогаз» начал процедуру запроса об аресте активов российской компании в свою пользу в рамках решения Стокгольмского арбитража. Российская сторона не признает решения международного арбитра, подозревает в предвзятом решении и намерена оспорить вердикт арбитража.

Темы: Отношения России и Украины, Газпром
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Комментарии читателей
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30.05.2018, 21:30
Гость: просто бандеровец

Да ладно,ребята.Должны-заплатите и никто арестовывать ничего не будет.Или ,,денег нет,,
30.05.2018, 20:29
Гость: Хмы

Шустро работают ребята. Что то они ни как не могли найти швейцарского диспетчера из за которого столкнулись два самолёта — пассажирский лайнер «Башкирских авиалиний» и грузовой Boeing.
30.05.2018, 19:32
Гость: Пенсионер

Прошла информация, что Северный поток-2 окупится не раньше чем через 50 лет, а Турецкий поток -за 20 лет! ( подозреваю, что дешевые газовые месторождения истощатся раньше!)А здесь еще штрафы со всех сторон: Укронафта газ- 2,6 млрд, Турция - 1 млрд, а сколько еще впереди? Я могу ошибаться , но по-моему, Миллер с Куприяновым и иже с ними не заслуживают тех гигантских премий и зарплат премий и зарплат, которые они сами себе выписывают! (Здесь их можно поставить в один ряд с нашими кривоногими футболистами!)
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