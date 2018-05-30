В «Газпром» пришли с обыском из-за Украины

15:31

Швейцарские власти пришли с обыском в офис «Газпрома».

Органы власти провели опись имущества «дочки» российской компании — Nord Stream, которая выступает оператором газопровода «Северный поток», сообщает источник агентства ТАСС.

Как отмечает агентство, опись была произведена в рамках решения Стокгольмского арбитража, по которому российская компания должна выплатить украинской компенсацию. «Местные судебные приставы провели опись имущества в офисе Nord Stream в Цуге в рамках обеспечительных мер по исполнению решения Стокгольма», — заявил один из источников агентства.

Официально «Газпром» от комментариев отказался, однако источник внутри компании подтвердил факт визита приставов, отметив при этом, что ничего арестовано не было.

В марте коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко утверждал, что украинская сторона может инициировать арест российских активов в Швейцарии, сообщает «Лента.ру». Речь шла именно про акции компаний Nord Stream и Nord Stream 2, контрольный пакет в которых принадлежит российскому «Газпрому».

30 мая стало известно, что «Нафтогаз» начал процедуру запроса об аресте активов российской компании в свою пользу в рамках решения Стокгольмского арбитража. Российская сторона не признает решения международного арбитра, подозревает в предвзятом решении и намерена оспорить вердикт арбитража.