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Порошенко поручил предоставить Бабченко круглосуточную охрану

19:04 30.05.2018
Стоп-кадр с видео в Youtube
Стоп-кадр с видео в Youtube
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Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить круглосуточную охрану российскому журналисту Аркадию Бабченко, который участвовал в организованной СБУ инсценировке покушения на себя.

Также охрана должна быть предоставлена семье Бабченко, написал Порошенко в фейсбуке.

29 мая сообщалось, что Аркадий Бабченко был застрелен в подъезде своего дома. 30 мая СБУ сообщила, что это была инсценировка; на самом деле Бабченко жив, он участвовал в операции украинских спецслужб.

Организатор покушения на Бабченко задержан. По данным СБУ, это гражданин Украины, которого "завербовали российские спецслужбы". В качестве исполнителя убийства он нанял ветерана АТО, пообещав ему 30 тысяч долларов.

СБУ заявил, что заказ на убийство Бабченко был «пробным»; по информации ведомства, организатор преступления планировал убить 30 человек на территории Украины.

Темы: Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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30.05.2018, 22:13
Гость: Василий

Ну теперь понятно: заказчик Путин, исполнитель его наймит. А СБУ ловко внедрило наймита Путину. Всё гениальное - просто.
30.05.2018, 21:03
Гость: а10

И хероя.
30.05.2018, 19:58
Гость: Чудны дела твои

То убивают, то оживляют. Страна весёлых чудес. И дешёвых спектаклей.
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