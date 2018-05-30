Порошенко поручил предоставить Бабченко круглосуточную охрану

19:04

Стоп-кадр с видео в Youtube

Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить круглосуточную охрану российскому журналисту Аркадию Бабченко, который участвовал в организованной СБУ инсценировке покушения на себя.

Также охрана должна быть предоставлена семье Бабченко, написал Порошенко в фейсбуке.

29 мая сообщалось, что Аркадий Бабченко был застрелен в подъезде своего дома. 30 мая СБУ сообщила, что это была инсценировка; на самом деле Бабченко жив, он участвовал в операции украинских спецслужб.

Организатор покушения на Бабченко задержан. По данным СБУ, это гражданин Украины, которого "завербовали российские спецслужбы". В качестве исполнителя убийства он нанял ветерана АТО, пообещав ему 30 тысяч долларов.

СБУ заявил, что заказ на убийство Бабченко был «пробным»; по информации ведомства, организатор преступления планировал убить 30 человек на территории Украины.