Порошенко поручил предоставить Бабченко круглосуточную охрану
Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить круглосуточную охрану российскому журналисту Аркадию Бабченко, который участвовал в организованной СБУ инсценировке покушения на себя.
Также охрана должна быть предоставлена семье Бабченко, написал Порошенко в фейсбуке.
29 мая сообщалось, что Аркадий Бабченко был застрелен в подъезде своего дома. 30 мая СБУ сообщила, что это была инсценировка; на самом деле Бабченко жив, он участвовал в операции украинских спецслужб.
Организатор покушения на Бабченко задержан. По данным СБУ, это гражданин Украины, которого "завербовали российские спецслужбы". В качестве исполнителя убийства он нанял ветерана АТО, пообещав ему 30 тысяч долларов.
СБУ заявил, что заказ на убийство Бабченко был «пробным»; по информации ведомства, организатор преступления планировал убить 30 человек на территории Украины.