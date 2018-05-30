Полиция побывала в доме Бабченко накануне его убийства

08:59

В Цхинвале, август 2008 года. Фото с сайта wikimedia.org

Полиция побывала в доме российского журналиста Аркадия Бабченко накануне его убийства, вечером 29 мая.

Об этом сообщает украинский телеканал «Громадське ТБ» со ссылкой на собственные источники.

Визит правоохранители на улицу Никольско-Слободску полиция нанесла в 5 часов утра — искали видео с камер наблюдения. Какого именно дела касались искомые видеозаписи не уточняется, сообщает «Русская Весна».

Напомним, вчера в Киеве был убит российский журналист Аркадий Бабченко, который с августа 2017 года жил с семьёй в Киеве.

Он был застрелен у себя в квартире. Представители украинского МВД ещё до начала процессуальных действия и оперативно-розыскных мероприятий высказали полную уверенность в том, что в деле будет найден так называемый российский след.