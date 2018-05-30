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Полиция побывала в доме Бабченко накануне его убийства

08:59 30.05.2018
В Цхинвале, август 2008 года. Фото с сайта wikimedia.org
В Цхинвале, август 2008 года. Фото с сайта wikimedia.org
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Полиция побывала в доме российского журналиста Аркадия Бабченко накануне его убийства, вечером 29 мая.

Об этом сообщает украинский телеканал «Громадське ТБ» со ссылкой на собственные источники.

Визит правоохранители на улицу Никольско-Слободску полиция нанесла в 5 часов утра — искали видео с камер наблюдения. Какого именно дела касались искомые видеозаписи не уточняется, сообщает «Русская Весна».

Напомним, вчера в Киеве был убит российский журналист Аркадий Бабченко, который с августа 2017 года жил с семьёй в Киеве.

Он был застрелен у себя в квартире. Представители украинского МВД ещё до начала процессуальных действия и оперативно-розыскных мероприятий высказали полную уверенность в том, что в деле будет найден так называемый российский след.

Темы: Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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30.05.2018, 10:00
Гость: Товарищ Сухов

Эт точно!
30.05.2018, 09:32
Гость: Илья

Не называйте эту шкуру "российским журналистом". Сдох - и пандера с ним. Пусть теперь "небесну скотню" ублажает.
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