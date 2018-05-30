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Убийство Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией СБУ

17:45 30.05.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Российский журналист Аркадий Бабченко жив, а его убийство оказалось инсценировкой. Об этом на спецбрифинге заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Мы предотвратили покушение на убийство Бабченко, проведя спецоперацию»,— сказал Грицак. Также глава СБУ рассказал, что около трех часов назад организатор этого преступления был задержан в Киеве.

«Прямо сейчас с ним продолжаются следственные действия с этим гражданином, а также проводится ряд обысков по месту его проживания, а также временного пребывания»,— добавил Василий Грицак.

На пресс-конференции присутствовал и сам Аркадий Бабченко, который извинился перед друзьями и родственниками, которые ничего не знали о спецоперации. По его словам, о подготовке убийства ему стало известно месяц назад.

Темы: Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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30.05.2018, 22:00
Гость: да-да

Матвиенко(3 лицо в рф), пообещала семье "убитого" гос помощь..
30.05.2018, 21:58
Гость: да-да

Не после а, до ..
30.05.2018, 21:39
Гость: кенто

страна чудес.То хохол двумя выстрелами последовательно в голову и сердце погибнет, то татары в опорах гнездятся , то Бабченко воскреснет. "Уважаемый редактор , может лучше про реактор..."
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