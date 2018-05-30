Убийство Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией СБУ

17:45

Российский журналист Аркадий Бабченко жив, а его убийство оказалось инсценировкой. Об этом на спецбрифинге заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Мы предотвратили покушение на убийство Бабченко, проведя спецоперацию»,— сказал Грицак. Также глава СБУ рассказал, что около трех часов назад организатор этого преступления был задержан в Киеве.

«Прямо сейчас с ним продолжаются следственные действия с этим гражданином, а также проводится ряд обысков по месту его проживания, а также временного пребывания»,— добавил Василий Грицак.

На пресс-конференции присутствовал и сам Аркадий Бабченко, который извинился перед друзьями и родственниками, которые ничего не знали о спецоперации. По его словам, о подготовке убийства ему стало известно месяц назад.