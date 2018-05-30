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Осужденный бизнесмен Браудер задержан Интерполом по запросу России

11:47 30.05.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, которого продолжительное время разыскивает и уголовно преследует Россия, задержан в Испании.

"Срочно: только что меня арестовала испанская полиция в Мадриде по запросу России через Интерпол. Сейчас направляемся в отделение", - написал Браудер в своем Twitter. Позже в его аккаунте появилась еще одна запись: "Сижу на заднем сидении полицейской машины по пути в отделение. В какое именно, мне не говорят".

В России Браудер дважды заочно осужден к девяти годам колонии. Суд признал его виновным в преднамеренном банкротстве его компании и неуплате налогов на сумму в 3 млрд руб, сообщает «Право.ру». Также его уличили в налоговых махинациях на сотни миллионов рублей.

Браудер родом из Америки, но он сменил гражданство и сейчас является подданным Великобритании. Российские правоохранители убеждены, что он так поступил потому что Лондон никому не выдает британцев. Экстрадируют ли бизнесмена после этого задержания, неизвестно. Как сообщается, в США до сих пор нет уголовного дела против Браудера.

Темы: Испания, Задержания подозреваемых по громким уголовным делам
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Комментарии читателей
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30.05.2018, 17:30
Гость: Справке действительно нужна справка

Спросите любого еврея:"Что такое Газа?"
И вам ответят:"Антисемитизм!"
Словарики у вас "не той системы", "либегальный вы наш"!!!
А магницкий такой же уголовник, как и ваш браудер! Изучите вопрос! :)
Да и о сионизме неплохо было бы вам просветиться, "энциклопедический вы наш"!
30.05.2018, 16:33
Гость: совет друга

У Браудера все хорошо. Не волнуйтесь за него.
30.05.2018, 15:58
Гость: справка

Уже отпустили и принесли извинения.
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