Осужденный бизнесмен Браудер задержан Интерполом по запросу России

11:47

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, которого продолжительное время разыскивает и уголовно преследует Россия, задержан в Испании.

"Срочно: только что меня арестовала испанская полиция в Мадриде по запросу России через Интерпол. Сейчас направляемся в отделение", - написал Браудер в своем Twitter. Позже в его аккаунте появилась еще одна запись: "Сижу на заднем сидении полицейской машины по пути в отделение. В какое именно, мне не говорят".

В России Браудер дважды заочно осужден к девяти годам колонии. Суд признал его виновным в преднамеренном банкротстве его компании и неуплате налогов на сумму в 3 млрд руб, сообщает «Право.ру». Также его уличили в налоговых махинациях на сотни миллионов рублей.

Браудер родом из Америки, но он сменил гражданство и сейчас является подданным Великобритании. Российские правоохранители убеждены, что он так поступил потому что Лондон никому не выдает британцев. Экстрадируют ли бизнесмена после этого задержания, неизвестно. Как сообщается, в США до сих пор нет уголовного дела против Браудера.