Лавров встретился с Ким Чен Ыном и пригласил его в Россию

12:26

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время поездки в Северную Корею встретился с ее лидером Ким Чен Ыном.

Глава российского внешнеполитического ведомства пригласил лидера КНДР посетить с визитом Российскую Федерацию.

"Приезжайте - мы будем очень рады", - сказал Лавров Ким Чен Ыну по завершении встречи с ним в четверг в резиденции лидера КНДР в Пхеньяне.

Ким Чен Ын в свою очередь попросил Лаврова передать от него теплый привет президенту РФ Владимиру Путину и всему российскому народу.

Он выразил признательность руководству России за противодействие стремлению США установить свою гегемонию в мире. "Я высоко ценю то, что Путин противостоит гегемонии США. Вы очень резко выступаете, и мы всегда готовы вести переговоры с российской стороной по этому поводу", - приводит слова Ким Чен Ына "Интерфакс".

Лидер Северной Кореи подчеркнул, что настроен развивать и расширять сотрудничество с Россией. "Мы с вами в первый раз встречаемся, но это послужит дальнейшему сотрудничеству, чтобы еще больше укреплять и развивать наши дружественные отношения с Россией и углублять наше тесное сотрудничество", - сказал Ким Чен Ын Лаврову.

Он добавил, что глава МИД РФ посещает страну "в очень знаменательный период, когда ситуация на Корейском полуострове очень резко меняется в направлении переговоров.