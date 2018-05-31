]]> ]]>
Главная В мире Новости

Лавров встретился с Ким Чен Ыном и пригласил его в Россию

12:26 31.05.2018
Сергей Лавров. Фото с сайта kremlin.ru
Материалы по теме:

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время поездки в Северную Корею встретился с ее лидером Ким Чен Ыном. 

Глава российского внешнеполитического ведомства пригласил лидера КНДР посетить с визитом Российскую Федерацию.

"Приезжайте - мы будем очень рады", - сказал Лавров Ким Чен Ыну по завершении встречи с ним в четверг в резиденции лидера КНДР в Пхеньяне.

Ким Чен Ын в свою очередь попросил Лаврова передать от него теплый привет президенту РФ Владимиру Путину и всему российскому народу.

Он выразил признательность руководству России за противодействие стремлению США установить свою гегемонию в мире. "Я высоко ценю то, что Путин противостоит гегемонии США. Вы очень резко выступаете, и мы всегда готовы вести переговоры с российской стороной по этому поводу", - приводит слова Ким Чен Ына "Интерфакс".

Лидер Северной Кореи подчеркнул, что настроен развивать и расширять сотрудничество с Россией. "Мы с вами в первый раз встречаемся, но это послужит дальнейшему сотрудничеству, чтобы еще больше укреплять и развивать наши дружественные отношения с Россией и углублять наше тесное сотрудничество", - сказал Ким Чен Ын Лаврову.

Он добавил, что глава МИД РФ посещает страну "в очень знаменательный период, когда ситуация на Корейском полуострове очень резко меняется в направлении переговоров.

Темы: Северная Корея, Визиты и важные переговоры российских политиков, Международные отношения, Министерство иностранных дел РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.05.2018, 17:05
Гость: Chateauneuf du Pap

Всё у вас возвращается на круги своя - как и при Сталине приглашаете в гости правителей тоталитарных режимов. Куда это вас приведёт даже ВВП не знает. Или наоборот - точно знает.
31.05.2018, 17:01
Гость: Путин спохватился,

что оказался вне стран,решающих судьбу Пхеньяна и послал Лавра,но поезд то уже ушел!Бараны,где ваши барабаны?
31.05.2018, 16:49
Гость: иван

КНДР был прикрытием для РФии а когда обьединятся с Южной и откажутся от ОМП будут не нужны
Все комментарии (16)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.