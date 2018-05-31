Мародеры из карательных батальонов прикрывают использование ОМП?

Не исключено, что ССО ВС Украины используют добровольческие батальоны для проведения провокаций и террора с применением запрещенных видов оружия

Боевики карательного батальона "Донбасс". Фото с сайта tsn.ua

Всем прекрасно известна схема, по которой США создают себе повод и оправдание для того, чтобы начать уничтожение той или иной неугодной Вашингтону страны: выступает какая-нибудь американская высокопоставленная шишка, трясет пробиркой, утверждая, что вот такого количества «сибирской язвы» марсианской разновидности хватит для того, чтобы остановить работу Конгресса США и поэтому надо бомбить Ирак. И не важно, есть ли у Ирака оружие массового поражения (ОМП) или нет — бомбить нужно, потому что этого требует Вашингтон.

Или как Ливию регулярно шантажировали разработкой и использованием ОМП, пока собственно не «раскатали» в пыль страну и не уничтожили на радость Парижу и Вашингтону «неудобного» во всех отношениях Каддафи.

Недавно США попытались обвинить Башара Асада в использовании химоружия в Сирии против оппозиции, «мирно» воюющей там под патронажем США вот уже не первый год.

А недавняя утечка документов из Минобороны Украины показала, что Силы специальных операций (ССО) из кожи вон лезут для того, чтобы обвинить Россию в использовании химоружия в Донбассе. KM.RU писал об этом недавно, указав, что в специальном распоряжении за подписью командующего ССО генерал-лейтенанта Игоря Лунева пункт 8 предписывает проведение информационной операции «Туча Донбасса», в рамках которой должны происходить инфо-вбросы с обвинениями руководства ДНР и ЛНР «в использовании запрещенных методов ведения войны, в том числе с использованием фосфорных боеприпасов и химического оружия».

Ну, а поскольку режим Порошенко считает Россию ответственной за все происходящее в республиках Донбасса, то автоматом обвинение направлено и против Москвы. И кто у нас кричит «держи вора!»? Командующий ССО Лунев, который стремится обвинить Россию в том, в чем боится быть обвиненным сам? Причем обвинен украинскими нациками и экс-«атошниками».

Добробаты производили и потребляли в АТО как наркотики, так и боевые отравляющие вещества

18 мая в Интернете появилось видеообращение к президенту США Дональду Трампу ветерана Сил специальных операций (ССО) ВС Украины Александра Мединского, отслужившего в АТО и в настоящий момент скрывающегося в Хельсинки (Финляндия).

Обращение, что характерно, записано на вражеско-русском для истинного «сознательного» украинца языке, но изложенные факты, позволяют простить патриоту Украины такое «упущение».

В частности, А. Мединский заявил, что украинские власти используют запрещенные приемы ведения войны, а именно - запрещенное международными конвенциями химическое оружие для «подавления мятежа в Донбассе», и, по сути, власти Украины применяют химическое оружие против своих граждан.

Мединский обращается к Трампу как к «принципиальному борцу с химическим оружием и боевыми отравляющими веществами», принципиальность которого была доказана «закрытием российского консульства на территории США в Сиэттле» в связи с делом Скрипалей.

«Также основываясь на неподтвержденных данных «белых касок» о химической атаке в Думе (Сирия) Вы отдали приказ о ракетном ударе по Сирии. Отдали его со всей ответственностью. Я уважаю Вас за Вашу принципиальность и Ваши волевые решения. Несмотря на то, была это правда или нет».

(На такую деталь о «недоказанности» обвинений, которая так восхищает укрнациков в действиях США, уже даже отвлекаться не хочется. Ибо «свидомых» это восторгает ровно до того момента, пока не касается их самих).

Затем Мединский сообщил, что готов дать показания ФБР, АНБ и ЦРУ о том, как украинские военные использовали химическое оружие:

«Летом 2015 года, после того как меня призвали в ряды ВС Украины, от руководства ССО мне поступило боевое распоряжение конфисковать и доставить в Киев химическую лабораторию, которая принадлежала батальону «Донбасс», в прошлом - незаконному военному формированию, которое использовало эту лабораторию для производства наркотических веществ, боевых отравляющих веществ и взрывчатых веществ. Также ССО была проведена работа по привлечению к сотрудничеству химика батальона «Донбасс».

Имя химика и персональные данные лиц, участвовавших в этой операции, Мединский пообещал изложить в качестве показаний следствию. Далее следует такой пассаж:

«Итак, силами ССО, которых на тот момент еще не было, а было Управление специальных операций в составе Генерального штаба Украины, вывезло с территории проведения «АТО» химлабораторию в Киев, где она была расположена на конспиративной явке, где продолжала свою деятельность до конца 2016 года. Затем она была перевезена на одну из баз ССО ВСУ. В этой лаборатории трудился вышеупомянутый химик, который в тот момент уже проходил службу в ССО. Насколько мне известно, по задаче вышестоящего командования были произведены химвещества для поражения живой силы, и они были приведены в действие в Донбассе против тех лиц, которые сражаются с центральными властями. Также были произведены отравляющие, наркотические и взрывчатые вещества. Все это планировалось применять не только против сепеаратистов, но и против несогласных с режимом Порошенко. Насколько я понимаю, согласно той доктрине, которую нам доводило наше военное руководство, ССО должно было уничтожать несогласных политических деятелей, политических активистов, журналистов и других врагов государства... Все это похоже на политическое преступление, с моей точки зрения».

Здесь «до кучи» следует отметить: на Украине действует более десятка биологических лабораторий, курируемых Минобороны США, поэтому существование неподконтрольных Вашингтону секретных химлабораторий на территории «нэзалэжной» попросту исключено.

Тем более что и ССО ВС Украины, по признанию командующего этих сил Игоря Лунева, работают по «стандартам НАТО», при этом «иногда» нарушая действующее несовершенное законодательство Украины, и окружение Порошенко напичкано кураторами из США, и СБУ превратилось с самого начала майдана чуть ли не в официальный филиал ЦРУ, и «вояк» в АТО довольно часто инструктируют американские военные, в том числе и карателей из «добробатов».

Но Мединский верит в доброго сюзерена Трампа, чья справедливость может быть призвана на Украину обращениями в YouTube.

Далее «экс-«атошник» сообщает, что все им рассказанное происходило в основном летом 2015 года, причем в ССО ВС Украины, где есть американские военные советники. Более того, «кабинеты американского и литовского советников находятся прямо возле кабинета командующего ССО ВСУ».

В заключении Мединский просит Трампа принять решительные меры к руководству Украины, которое проводит террористическую войну против своих граждан.

Александр Мединский, харьковчанин 1981 года рождения, состоявший в 2003-2006 годах в организации «Братство» известного укронационалиста Дмитрия Корчинского, идейный майдановец, отслуживший в АТО от звонка до звонка в 2015-2016 году, демонстрирует типичный пример запоздало включившегося пацифизма и «хатаскрайничества», когда лично для него дело «запахло керосином».

На Украине Мединского начали жестко преследовать после того, как он решил пооткровенничать с российскими СМИ в 2017 году. Однако признание о химоружии он выложил в сеть почему-то только в мае 2018 года.

Вот его интервью от 16 февраля 2017 года «Ленте.Ру», в котором он сообщает следующее:

«Я был свидетелем не очень приятного момента, который меня шокировал. При создании добровольческого батальона человек, который себя называл представителем МВД Одесской области, предлагал другому человеку, формировавшему батальон, «утилизировать» наркоманов, алкоголиков — в общем, весь ненадежный элемент... За каждого он предлагал по 100 долларов — за их «утилизацию». Вполне возможно, что у кого-то были планы вывести из игры тех патриотов, которые могли бы вернуться и потребовать отчета у киевских властей. В первую очередь бросили в горячие места самых активных, самых идейных людей».

Во-первых, как следует из цитаты, по логике Мединского, наркоманы, алкоголики и «идейные» - это одни и те же люди, которые уничтожались «в первую очередь». Во-вторых, возникает вопрос: Мединский называет «идейными» людей, которые вовсю использовали химлаборатории для наркоманских утех и травли местного населения?..

Окончание следует