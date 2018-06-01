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Российский дипломат посетил в американской тюрьме летчика Ярошенко

20:45 1.06.2018
Константин Ярошенко. Стоп-кадр с видео в YouTube
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Представитель российского посольства в США посетил гражданина РФ Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме.

"Сотрудник посольства посетил Ярошенко в тюрьме Форт-Дикс (штат Нью-Джерси). На состояние здоровья россиянин не жаловался, но на общем самочувствии не могло не отразиться длительное - уже более месяца - содержание в карцере", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что вопрос о переводе Ярошенко из карцера обратно на общий режим "остается открытым". "Так же, как и перспектива перевода в другую тюрьму с лучшими условиями", - отмечает посольство.

Российская дипмиссия призвала американские власти ускорить решение этих вопросов. "Посольство продолжит оказывать несправедливо осужденному в США Ярошенко необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Российский летчик Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы, напоминает "Интерфакс".

Темы: США, Международные соглашения и дипломатия, Отношения России и США
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02.06.2018, 00:34
Гость: R

Ну и пусть сидит этот наркодилер! К чему такое внимание к нему?
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