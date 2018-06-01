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Подозреваемый по делу Бабченко заявил о работе на украинскую контрразведку

09:27 1.06.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Подозреваемый в организации покушения на Аркадия Бабченко Борис Герман заявил в суде, что действовал в рамках своей работы на украинскую контрразведку. Суд арестовал Германа на два месяца.

По утверждению Германа, он начал сотрудничать со спецслужбами после того, как к нему обратился его «давний знакомый», который живет в Москве и «занимается в фонде Путина организацией беспорядков в Украине».

«Это гражданин Украины, зовут его Вячеслав Пивоварник. Он отвечает в фонде Путина, частном фонде, за организацию террористических актов и государственного вооруженного переворота на следующих выборах президента. Конкретно отвечает за всю Украину», — заявил, согласно трансляции «Радио Свобода», Герман.

Какую роль этот человек сыграл в заказе убийства Аркадия Бабченко, Герман не уточнил.

Герман, по собственным словам, сообщил «руководству внутренней разведки, контрразведки» о факте обращения к нему Пивоварника. После этого ему поручили изучать денежные потоки, направляемые из России на Украину для финансирования политиков и «террористических групп».

Полученный от «российского источника» список из 30 человек, которых предполагалось убить, также был передан контрразведке. «Мы знали, что будет инсценировка, это все было известно. Но для того, чтобы взять информацию из российского источника, нам надо было показать какую-то имитацию работы, чтобы получить доверие», — заявил Герман о покушении на Бабченко.

Герман также заявил, что контрразведка решила предложить убийство Бабченко Алексею Цымбалюку, поскольку он «батюшка» и не станет никого убивать. «Все прекрасно знали, когда его выбирали, что он побежит в СБУ все это рассказывать», — заявил Герман.

После заседания прокурор заявил, что заявления Германа о сотрудничестве с контрразведкой — неправда. «Он не является и не был агентом Службы безопасности Украины или контрразведки, которая является структурным подразделением СБУ», — цитирует его УНИАН.

СБУ называет Бориса Германа организатором покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Утверждается, что он действовал по заказу России и собирался организовать убийства 30 человек.

Вечером 29 мая в Киеве произошла инсценировка убийства Бабченко, о его гибели официально объявили представители властей. На следующий день было объявлено, что он жив. Утверждается, что мистификация позволила собрать больше данных в рамках уголовного дела — в том числе получить список 30 человек.

31 мая участник боевых действий в Донбассе Алексей Цымбалюк заявил, что именно ему было поручено убить Бабченко. По его словам, получив заказ, он обратился в СБУ. 

Темы: Украина, Ситуация на Украине, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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01.06.2018, 14:33
Гость: Судя по качеству

замысла и исполнения, это всё же представители той же группы неизвестного происхождения(наверное финны)из спецслужб Украины, которая сбивает гражданские самолёты над Чёрным морем и Донбассом и, удовлетворяя свои амбиции и ненависть к русичам, заводит в котлы на уничтожения сотни украинских военнообязанных.
01.06.2018, 13:54
Гость: Дык!

Наверное, уже переписали.
***
Потому и привлекли бедолагу к "секретной операции". Могли бы найти бомжа за пару сотен гривен (и получилось бы даже более убедительно). Хорошо еще до тюрьмы довели, а могли бы и пристрелить при попытке. И поминай бизнес, как звали.
01.06.2018, 13:49
Гость: Дык!

Врать вообще сложно.
***
Об этом даже классики писали. Чуть зазевался, ляпнул что-то, и концы перестают сходиться с концами. Начинаешь выкручиваться, увязаешь еще глубже. А в украинском исполнении (когда основные действующие лица даже не договорились о том, что рассказывать публике) это вообще сеанс бесплатного разоблачения. Недаром британцы тупо молчат (насчет Боинга или Скрипалей), игнорируя все запросы. Так вернее. Иначе непременно проговоришься.
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