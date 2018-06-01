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Арестованный главред украинского РИА Новости попросил помощи у Путина

14:51 1.06.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Главный редактор издания РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский, арестованный на Украине по подозрению в госизмене, попросил правовой помощи у президента РФ Владимира Путина для своего скорейшего освобождения.

Об этом он заявил в суде Херсона, где рассматривалась апелляция на его арест. Вышинский сослался на то, что является гражданином Российской Федерации, передает ТАСС.

Кроме того, он направил заявление президенту Украины Петру Порошенко о выходе из украинского гражданства.

«Я обращаюсь к президенту Петру Порошено о выходе из гражданства Украины и прошу передать это заявление в администрацию президента. С этой минуты считаю себя только гражданином РФ. Я всегда гордо показывал паспорт Украины, но у меня нет другого выхода» — заявил Вышинский.

Апелляционный суд Херсонской области оставил Кирилла Вышинского под стражей.

Кирилл Вышинский, возглавляющий издание РИА Новости — Украина, был задержан 15 мая. Служба безопасности Украины обвинила журналиста, имеющего двойное гражданство, в подрывной деятельности против Украины и государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вышинский отрицает обвинения в своей адрес.

Из-за ареста Вышинского Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям о «воспрепятствовании законной деятельности журналиста» и «привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности». В МИД РФ задержание журналиста назвали произволом.

Темы: Украина, Расследование преступлений в мире, Ситуация на Украине, СМИ и журналистика, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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01.06.2018, 18:46
Гость: gvozd

Я всегда гордо показывал паспорт Украины, но у меня нет другого выхода» — заявил Вышинский.
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в этом вся натура хохлов..
просто очередной пример.
он поди даже не осознает как это выглядит, для него это в порядке вещей.
эх люди..
01.06.2018, 17:49
Гость: просто бандеровец-полухохлу

вот и расскажи =трактористам и шахтерам= дырляндии о том.что в Украине ихтамнетам находится опасно.Особенно подчерки, =что никакие международные организации не ПОМОГУТ=.
01.06.2018, 16:28
Гость: из киева

Не поможет, опоздал - отказываться от украинского гражданства надо было до получения медали "За возвращения Крыма". Теперь будет смешно - гражданин РФ будет сидеть за госизмену Украине.
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