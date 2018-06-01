Арестованный главред украинского РИА Новости попросил помощи у Путина

14:51

Главный редактор издания РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский, арестованный на Украине по подозрению в госизмене, попросил правовой помощи у президента РФ Владимира Путина для своего скорейшего освобождения.

Об этом он заявил в суде Херсона, где рассматривалась апелляция на его арест. Вышинский сослался на то, что является гражданином Российской Федерации, передает ТАСС.

Кроме того, он направил заявление президенту Украины Петру Порошенко о выходе из украинского гражданства.

«Я обращаюсь к президенту Петру Порошено о выходе из гражданства Украины и прошу передать это заявление в администрацию президента. С этой минуты считаю себя только гражданином РФ. Я всегда гордо показывал паспорт Украины, но у меня нет другого выхода» — заявил Вышинский.

Апелляционный суд Херсонской области оставил Кирилла Вышинского под стражей.

Кирилл Вышинский, возглавляющий издание РИА Новости — Украина, был задержан 15 мая. Служба безопасности Украины обвинила журналиста, имеющего двойное гражданство, в подрывной деятельности против Украины и государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вышинский отрицает обвинения в своей адрес.

Из-за ареста Вышинского Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям о «воспрепятствовании законной деятельности журналиста» и «привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности». В МИД РФ задержание журналиста назвали произволом.