Пропавший во время Афганской войны советский летчик оказался жив

17:11

Сбитый в Афганистане советский военный летчик, который до сих пор считался без вести пропавшим, оказался жив. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

Найденный мужчина находится в Афганистане.

"Это очень удивительно. Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа", — сказал собеседник агентства.

Он не назвал имя и фамилию летчика, сославшись на конфиденциальность информации.

"Эта новость из разряда неординарных… Как говорят сами ветераны-афганцы, удивительно даже не то, что летчик смог остаться в живых после падения сбитого моджахедами самолета, а то, что на протяжении десятков лет о нем не поступило никакой информации", — рассказал заместитель руководителя ветеранской организации "Боевое братство" Вячеслав Калинин.

По его словам, летчик хочет вернуться, и организация сейчас работает над установлением его личности и возможности возвращения на родину.



