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Пропавший во время Афганской войны советский летчик оказался жив

17:11 1.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Сбитый в Афганистане советский военный летчик, который до сих пор считался без вести пропавшим, оказался жив. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

Найденный мужчина находится в Афганистане.

"Это очень удивительно. Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа", — сказал собеседник агентства.

Он не назвал имя и фамилию летчика, сославшись на конфиденциальность информации.

"Эта новость из разряда неординарных… Как говорят сами ветераны-афганцы, удивительно даже не то, что летчик смог остаться в живых после падения сбитого моджахедами самолета, а то, что на протяжении десятков лет о нем не поступило никакой информации", — рассказал заместитель руководителя ветеранской организации "Боевое братство" Вячеслав Калинин.

По его словам, летчик хочет вернуться, и организация сейчас работает над установлением его личности и возможности возвращения на родину.


 

Темы: Афганистан, История СССР, Война в Афганистане
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Комментарии читателей
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01.06.2018, 18:12
Гость: Остап

Прожил почти тридцать лет в Афганистане. Поди, жена или две, детишек десяток, сам принял ислам, иначе бы не выжил. Куда он хочет вернуться? Туда, куда он хочет вернуться, этого ничего давно уже нет. В какую из "независимых и суверенных стран" бывшего СССР он хочет вернуться?
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