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Лукашенко назвал условия закрытия границы с Россией

12:51 2.06.2018
Александр Лукашенко. Фото с сайта kapital.kz
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на границе двух стран. Об этом он заявил во время посещения пограничной заставы «Дивин» в Кобринском районе Белоруссии. 

По словам Лукашенко, белорусским пограничникам «нельзя уподобляться россиянам», так как «они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе». «Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе», — подчеркнул президент Белоруссии.

Он добавил, что считает границы «пережитком прошлого», который не приносит много пользы для общения людей. «Мы должны видеть, что они хотят. Мы знаем, где они навыводили свои войска, создали комендатуры и прочую инфраструктуру», — отметил глава государства.

В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что с российской стороны на общей границе присутствуют штатные подразделения пограничной службы ФСБ, которые «фактически несут охрану госграницы». У Белоруссии постоянно дислоцирующихся подразделений органов погранслужбы на восточном направлении нет. В то же время, когда поступают данные о нарушениях, пограничники могут выдвигаться на местность, в том числе взаимодействуя с органами внутренних дел и территориальных подразделений органов госбезопасности, пишет РБК.

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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02.06.2018, 21:17
Гость: Лука

оборзел. Как он пришёл к власти и началось. Вроде свой, а ведёт себя, как последняя сволочь. Всё его кто-то нагинает, наклоняет и угрожает России, что он нагнёт саму Россию в ответ. Мужика власть сделала базарной бабой. Ну сколько можно сосать корову и её обгаживать. Ну какая нужда у этого придурк была, чтобы впускать в свою страну всякий человеческий хлам из 80 государств. Где такое на свете видано. При этом знал, что нет границы с Россией и этот хлам попрёт дальше на восток. Сделал это на зло нашему народу и превратил свою страну в наших глазах в обычную проститутку, кому хочу, тому и дам. То хотел привозить нефть из Венесуэлы, теперь из Ирана. И по-моёму мнению Луку надо поместить для обследования в психбольницу. У него скрытый страх перед Россией, мнит много лет, что Москва его подставит и отправит пасти коров. Даже в вопросах Украины Лука ведёт себя как африканская мартышка. Я несколько лет думал предложить его кандидатуру на вице-президента России, но его поведение и собачий лай в наш адрес кардинально изменил моё мнение о нём, он стал в моих глазах мелким князьком в крошечном княжестве. Ему общее дело нашего народа ничего не значит. Кажется он кончит, как Хусейн и к этому он неуклонно стремится. На двух стульях долго посидеть амеры ему не дадут.
02.06.2018, 17:41
Гость: Бастион

Да пусть закрывает, кому нужен этот колхозник со своей "соц.экономикой".
02.06.2018, 17:27
Гость: Время Ч.

Да-да, а еще там молочные реки и кисельные берега!
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