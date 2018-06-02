Лукашенко назвал условия закрытия границы с Россией

12:51

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на границе двух стран. Об этом он заявил во время посещения пограничной заставы «Дивин» в Кобринском районе Белоруссии.

По словам Лукашенко, белорусским пограничникам «нельзя уподобляться россиянам», так как «они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе». «Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе», — подчеркнул президент Белоруссии.

Он добавил, что считает границы «пережитком прошлого», который не приносит много пользы для общения людей. «Мы должны видеть, что они хотят. Мы знаем, где они навыводили свои войска, создали комендатуры и прочую инфраструктуру», — отметил глава государства.

В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что с российской стороны на общей границе присутствуют штатные подразделения пограничной службы ФСБ, которые «фактически несут охрану госграницы». У Белоруссии постоянно дислоцирующихся подразделений органов погранслужбы на восточном направлении нет. В то же время, когда поступают данные о нарушениях, пограничники могут выдвигаться на местность, в том числе взаимодействуя с органами внутренних дел и территориальных подразделений органов госбезопасности, пишет РБК.