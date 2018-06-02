Администрация США обсуждает возможность организации встречи Трампа и Путина

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Администрация США обсуждает возможность организации встречи между главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, в центре внимания такого потенциального саммита, вероятно, будут находиться Сирия, Украина и вопросы, касающиеся контроля над ядерными вооружениями. Как отмечает издание, планы организации встречи находятся пока на самой ранней стадии, возможные время и место не определены.

Представитель администрации США сообщил The Wall Street Journal, что посол США в РФ Джон Хантсман находится в Вашингтоне, чтобы оказать помощь в подготовке возможной встречи двух лидеров. По словам этого представителя, Хантсман добивается проведения саммита уже продолжительное время.

Издание отмечает, что в настоящий момент Трамп сосредоточен на предстоящей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам представителя администрации США, если переговоры с Пхеньяном продолжатся, тогда работа по организации встречи с российским президентом будет отложена. Как отметил источник газеты, в ходе потенциального саммита Вашингтон намерен не торговаться, а вести переговоры с РФ касательно "конкретных вещей".

20 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, главам внешнеполитических ведомств США и РФ по итогам этой беседы было дано поручение проработать вопрос о встрече лидеров, отмечает ТАСС. Более того, позднее стало известно, что Трамп не только говорил о возможности встречи, но и пригласил Путина для этого в Вашингтон.