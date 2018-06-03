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В Британии занялись проверкой источников благосостояния около 140 россиян

13:23 3.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Национальное криминальное агентство Великобритании занимается расследованием источников благосостояния 120-140 россиян и людей, чьи активы связаны с РФ или ее выходцами, пишет в воскресенье газета The Times.

"Мы нацелены на борьбу с коррумпированными элитами и нелегальным благосостоянием. Мы не определяем объекты, исходя из их национальности", - заявил глава департамента по кибермошенничеству и экономическим преступлениями агентства Дональд Тун.

Он отметил, что в настоящее время его сотрудники проверяют от 120 до 140 человек, имущество которых имеет так называемое "неясное происхождение".

Однако, пишет The Times, по данным источника в правительстве, знакомого с ходом расследования, "значительное число этих людей - россияне либо связанные с россиянами".

"Нападение в Солсбери ускорило нашу работу с нелегальными финансами коррумпированных элит, - говорит источник издания, - поэтому объем работы, которой мы занимаемся в отношении коррумпированных россиян, по определению вырос".

В апреле премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания рассматривает различные меры в отношении "незаконных финансов" россиян в стране, отмечает "Интерфакс".

Еще ранее, в конце марта,  финансовый комитет Палаты общин парламента Великобритании начал расследование экономических преступлений, в том числе отмывание денег, программа получила название "Российская коррупция в Британии". 

Темы: Великобритания, Борьба с коррупцией в мире
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Комментарии читателей
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03.06.2018, 22:46
Гость: ***

"Президент им сказал", вы,что из тех 78%?
03.06.2018, 21:29
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Чё Вы там курите, Лида Отцеябловская? Надо бы не 140, а всех кто и там и тут не работает, но ест. Андестенд?
03.06.2018, 21:23
Гость: Николя

есть где коммунистам разгуляться!
Только и работы, что поставить в известность.
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