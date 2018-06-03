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Вместо борьбы с терроризмом киевские радикалы «хоронят» российских героев

21:56 3.06.2018

Пиар-акции украинских националистов с картонными гробами не удалось очернить вклад российских добровольцев в борьбу с терроризмом

Украинские националисты провели в субботу, 2 июня, очередную возмутительную акцию. К посольству России в Киеве принесли картонные гробы. Таким кощунственным образом они высмеяли гибель бойцов, которые выступали на стороне ДНР и ЛНР за все время конфликта на Донбассе. Более того, они указали, что акция посвящена российским добровольцам из так называемой ЧВК «Вагнер», которые якобы воевали и погибали на Юго-Востоке Украины.

Данную акцию сложно называть удачной идеей, ведь она лишь демонстрирует недалекость украинских националистов. Во-первых, они призывают фактически радоваться смертям других людей, а во-вторых, пытаются принизить достоинство и испортить репутацию тех, кто помогает  Сирии в борьбе с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). По сути данное мероприятие еще более позорное, чем недавние «убийство» и «воскрешение» журналиста Бабченко.

Вклад российских добровольцев в освобождение Сирии от боевиков ИГ сложно переоценить. Они принимали участие во множестве сложнейших операций на стороне сирийских правительственных войск, помогая бороться с исламистами и приближая долгожданный для народа Сирии мир в их стране. Провинции Хомс, Дейр-эз-Зор, Восточная Гута —здесь российские военные специалисты из так называемой ЧВК сыграли важнейшую роль. Они буквально «выдавливали» боевиков с территорий, на которых после этого налаживается мирная жизнь, и простые люди могут возвращаться в свои дома.

Бойцы ЧВК, помимо активных боев, также осуществляют надзор за выводом террористов из зон деэскалации и их фильтрацию. Присутствие российских добровольцев дает возможность провести эти операции четко, эффективно и спокойно, без каких-либо эксцессов.

Пока россияне боролись с боевиками в Сирии, Украина не брезговала наживаться на войне в этой ближневосточной стране и продавать советское оружие. Неоднократно после захвата складов исламистов на них находили оружие и боеприпасы с маркировками «Изготовлено в Украине», а также советские образцы вооружения.

Нашумевшим был случай, когда Министерство внутренних дел Кувейта заявило о задержании группировки из шести человек, которая поставляла оружие ИГИЛ из Украины. И это далеко не все даже известные случаи, не говоря уже о тех, которые остаются в тени. Очевидно, что поставки оружия боевикам ИГИЛ от Украины проходят не без ведома высокопоставленных лиц в Киеве.

Хотя такие действия с их стороны сложно назвать удивительными, ведь украинские силовики уже четыре года ведут войну с собственным народом на Юго-Востоке Украины. И при этом националисты позволяют себе говорить о какой-то мифической «российской агрессии», подразумевая помощь российских добровольцев защитникам Донбасса.

Вместо того, чтобы идти на диалог с Республиками для достижения мира, украинская сторона проводит бесполезные кощунственные акции, пытаясь извратить вклад тех, кто борется за мир.


  

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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