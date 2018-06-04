Полицейская операция после отравления Скрипалей обошлась в 7,5 млн фунтов

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Затраты полиции в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии составили около 7,5 миллиона фунтов стерлингов. Об этом, сообщает BBC News, объявил главный комиссар полиции Солсбери Ангус Макферсон.

В эту сумму, в частности, вошли расходы на оплату труда нескольких десятков полицейских (в какой-то момент в операции были задействованы около 140 сотрудников полиции).

Макферсон не исключил, что финальная стоимость операции может оказаться еще выше, а также напомнил, что правительство Великобритании заявляло, что готово покрыть расходы местной полиции из бюджета.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в центре города Солсбери 4 марта.

Британские правоохранительные органы объявили, что Скипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. По мнению британских властей, за покушением на Скрипалей стоит Россия. Власти РФ эти обвинения категорически отрицают.

Скрипали, как сообщалось, несколько недель провели в коме, а затем их состояние стало улучшаться. В начале апреля из больницы выписали Юлию Скрипаль, а в середине мая Сергея Скипаля.

Отравление Скрипалей стало поводом для ухудшения отношений России и стран Запада. В частности, США и Великобритания выслали несколько десятков российских дипломатов, Москва дала симметричный ответ.