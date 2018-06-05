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Нидерландский суд распорядился арестовать активы «Газпрома»

10:48 5.06.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Суд в Нидерландах распорядился арестовать активы «Газпрома» для исполнения решения Стокгольмского арбитража, обязавшего российскую компанию выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов, передает «Интерфакс».

Ходатайства об аресте были поданы «Нафтогазом» в голландский суд в конце мая, сообщила украинская компания.

«Шесть из семи дочерних компаний „Газпрома“ в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест», — сообщили в «Нафтогазе».

Решение об аресте активов «Газпрома» для исполнения решения Столкгольмского арбитража, напомнили в украинской компании, также принял и швейцарский суд.

По мнению «Нафтогаза», тот факт, что «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, «не означает автоматической отсрочки обязательства российской компании немедленно рассчитаться и не влияет на процесс взыскания».

«Газпром» заявления «Нафтогаза» об аресте активов в Нидерландах пока не прокомментировал.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов за недопоставку транзитного газа. С учетом решения по другому спору, согласно которому «Нафтогаз» задолжал российской компании два миллиарда долларов, «Газпром» должен выплатить украинской стороне 2,6 миллиарда.

Решение было вынесено по спору «Нафтогаза» и «Газпрома» об условиях контракта на поставку и транзит газа, заключенного в 2009 году на 10 лет.

«Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, рассмотрение которой пока не завершено. Решение арбитража, объявила российская компания, было подготовлено при участии «посторонних людей».

 

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины, Газпром
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Комментарии читателей
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05.06.2018, 16:57
Гость: Александр1

Суд в Нидерландах распорядился арестовать активы «Газпрома» для исполнения решения Стокгольмского арбитража, обязавшего российскую компанию выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов
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А сколько ракет надо что бы Нидерландов не было на географической карте?
05.06.2018, 16:53
Гость: *

"это вообще ни в какие рамки не лезет, никакого отношения к законности не имеет и чистейший произвол" - после того, как спор хозяйствующих субьектов "объективный независимый суд"(тм) стал рассматривать не основываясь на статьях Договора, а через призму "тяжелого финансового положения страны", иллюзии о законности должны были исчезнуть...
05.06.2018, 16:49
Гость: *

"Немедленно надо арестовать их магазины, работающие у нас" - тогда голландцы арестуют пентхаус Маши Фаассен...
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